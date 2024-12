Fin de Semana Otaku: 5 animes románticos para ver con tu pareja esta Navidad

Para este delicioso clima frío y sorpresivamente lluvioso llegan las recomendaciones de anime para este Fin de Semana Otaku de uno de los géneros más populares: amor y romance. Las series que te platicaré a continuación son clasificadas como tipo shojo, un estilo particular en el cual se profundiza en las relaciones humanas y el sentimentalismo, y van dirigidas esencialmente al público adolescente y adulto joven.

Sin embargo, estoy segura que sin importar la edad que tengas podrás disfrutar de las historias de amor que te mostraré más adelante, ya que van desde el amor tímido y tierno, hasta el amor apasionado, que rompe barreras y que estaba destinado a ser sin importar los obstáculos. Incluso se habla del amor que sana heridas y te lleva a salir de tu zona de confort para enfrentar tus miedos y poder ser mejor cada día.

Si tus planes para Navidad son quedarte en casa y, mejor aún, estarás junto a tu pareja, es la oportunidad perfecta para que ambos se acurruquen con la cobija más suave que tengas, mientras beben su bebida caliente favorita, para dejarse llevar por todas las series de anime de romance que aquí te traigo y que te harán suspirar, reír y llorar con cada uno de sus capítulos que no podrás dejar de ver.

Sin importar la edad que tengas, podrás disfrutar de estos 5 animes shojo / FOTO: Pinterest

5 animes románticos para ver con tu pareja esta Navidad

Kamisama Hajimemashita

Kamisama Hajimemashita, también conocida en español como "Soy una diosa ¿y ahora qué?", es un anime shojo de romance y comedia en el cual seguirás la historia de una chica humana de preparatoria que de un día para otro se convierte en Diosa y tiene que demostrarle a todos, y sobre todo a ella misma, que es digna de esta nueva responsabilidad. Sin embargo, en el camino no podrá evitar sentir un profundo sentimiento por su sirviente, un demonio que esconde una maldición y un destino que tras ser descubierto te dejará con la boca abierta. Te enamorarás de los protagonistas que en tan solo 12 capítulos desarrollan una de las mejores historias de amor. Si te animas a verla, no olvides ver los Ovas (capítulos especiales) que ayudan a cerrarla con broche de oro. Puedes encontrarla en Crunchyroll y Amazon Prime.

Kamisama Hajimemashita / FOTO: Pinterest

Kimi ni Todoke

Kimi ni Todoke es uno de los anime shojo más tiernos y románticos, debido a que cuenta la historia de una chica tímida a la cual siempre le ha costado hablar con otras personas y, sobre todo, expresar sus sentimientos. Es gracias al chico más popular y carismático de la escuela que ella aprende a enfrentar sus temores e inseguridades, pero en el camino, él no podrá evitar enamorarse de ella con quien, irónicamente, le cuesta poder hablar francamente de cómo se siente para que finalmente puedan estar juntos. Morirás de ternura y de desesperación, con estos protagonistas que tanto trabajo les llevará revelar que se aman uno al otro, pero que sin duda tienen una gran historia de amor puro y verdadero. Puedes encontrarla en Netflix.

Kimi ni Todoke / FOTO: Pinterest

Ao Haru Ride

Ao Haru Ride es un anime shojo de drama y romance, en el cual la joven protagonista se propone dejar atrás su triste pasado para comenzar una nueva vida, sin embargo, el destino la lleva a reencontrarse con su amor de la infancia. El problema se origina cuando los profundos sentimientos entre ellos, que nunca lograron culminar, empiezan a salir, sin embargo, ahora los dos tienen personalidades tan distintas que no les permiten sentirse plenamente juntos. Conforme avanza la historia verás cómo se revelan eventos del pasado que explican varias situaciones del presente, y cómo es que finalmente logran entenderse mutuamente para enfrentar juntos los conflictos internos que tienen y poder ser felices. Puedes encontrarla en Crunchyroll.

Ao Haru Ride / FOTO: Pinterest

Tonari no Kaibutsu-kun

Tonari no Kaibutsu-kun, también conocida como "My little monster", es un anime shojo de romance, drama y comedia, en el cual una chica de personalidad fría y calculadora conoce a un chico extrovertido y problemático con quien inicia una extraña amistad y que, sin poder impedirlo, ambos salen de su zona de confort y de sus propios límites para aprender nuevas cosas y encontrarle un sentido más significativo a la vida, sobre todo gracias al amor sincero que surge entre los dos. Esta historia te dejará un mensaje interesante que no podrás dejar pasar por alto. Puedes encontrarla en Crunchyroll y Amazon Prime.

Tonari no Kaibutsu-kun / FOTO: Pinterest

Lovely Complex

Lovely Complex es un anime shojo romántico y divertido donde podrás disfrutar del amor genuino que surge entre una chica que es juzgada por ser muy alta y un chico que es criticado por ser muy bajo, cuyas personalidades chocan bastante en un principio, pero que terminan por volverse aliados para conquistar a sus respectivos amores platónicos. Es en esa labor de conquista que terminan por darse cuenta de que ellos son realmente el uno para el otro, pero que se resisten a admitir ya que juraron y negaron por tanto tiempo que ellos algún día podrían tener algo; en esta historia lo que piensan los demás podría parecer mucho más fuerte que el sentimiento mutuo que existe entre ellos. Puedes encontrarla en Crunchyroll y Amazon Prime.

Lovely Complex / FOTO: Pinterest

