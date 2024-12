Esposo de Ana Brenda Contreras temía por el embarazo de la actriz debido a las caídas en “¿Quién es la máscara?”

Una temporada más de "¿Quién es la máscara?" está por llegar a su fin tras varias semanas en las que la polémica no se hizo esperar con algunos de los participantes, como ocurrió con Ranastacia que, tan sólo unos días después de ser eliminada, Ana Brenda Contreras confirmó su embarazo. Aunque no todo fue bueno en la experiencia de la actriz, pues tanto ella como su esposo vivieron momentos de angustia debido a las aparatosas caídas que sufrió en el escenario como parte de los juegos con sus compañeros ya que en ese momento ya esta en la dulce espera.

Ana Brenda Contreras fue una de las últimas eliminadas en el reality show junto a "Tutupótama", personaje en el que se escondía la influencer Yeri Mua. Aunque la actriz expresó felicidad y satisfacción por haber ocupado el traje de "Ranastacia" esta temporada, no todo fue bueno para ella ya que durante su participación se enteró que estaba embarazada y no podía revelarlo, pues deseaba mantener oculta su identidad. Ante esto, los juegos con sus compañeros continuaron y como resultado sufrió aparatosas caídas que generaron angustia en su esposo, Zaraías Melhem.

"Habrán visto una o dos caídas por programa, me tiraban 10, nos tirábamos 10 veces. Entonces sí me dijo: ‘Por favor, ten cuidado’. Yo voy a hablar con todos mis compañeros y les voy a decir para que no me tiren, porque todo el tiempo me tiran (...) Ya más adelante, cuando ya se puso más rudo, que fuimos más llevados tanto con Omar, como con Tutupótama y Cacahuate enchilado, que ya andábamos bien llevados y que me tiraban ya me dijo: 'Ten cuidado porque todo el tiempo te están tirando’", relató Contreras.