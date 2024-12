¿Terminator es Santa? Capturan sorprendente imagen de Arnold Schwarzenegger en Nueva York

Cinco años después de su más reciente aparición en la pantalla grande, Arnold Schwarzenegger se dejó ver nuevamente en las calles, aunque sus seguidores lo notaron algo distinto.

De acuerdo con videos compartidos por usuarios en redes sociales, el actor y fisicoculturista, quien es recordado por su actuación en la saga Terminator, paseaba rodeado por personal de seguridad en las calles de Manhattan.

Sin embargo, su imagen actual es radicalmente diferente a la del hombre musculoso que dominó la taquilla en los 80: ahora portaba un suéter de temporada, además de barba y cabello totalmente blancos.

De inmediato, centenares de seguidores del histrión, quien actualmente cuenta con 77 años de edad, comenzaron a generar teorías sobre qué es lo que le pasó al héroe de acción. Aquí tienes toda la información.

Schwarzenegger se convertirá en Santa

La realidad es que el exgobernador de California se encuentra en la Gran Manzana rodando una nueva película, titulada “The man with the bag”, la cual está siendo producida por MGM-Amazon.

De acuerdo con la descripción oficial del largometraje, que se estrenará durante 2025, la bolsa mágica de Santa Claus es robada, por lo que debe reunir a un grupo de chicos no muy buenos para recuperarla.

Entre ellos destaca Vance, un ladrón retirado, quien junto a su hija y los elfos más traviesos de Santa, intentarán recuperar la valiosa posesión de San Nicolás a tiempo para repartir regalos.

Dirigida por Adam Shankman y con el coprotagónico de Alan Ritchson en el papel de Vance, la cinta será la segunda película de temática navideña en la carrera de Schwarzenegger, luego de protagonizar El regalo prometido en 1996.

