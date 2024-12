10 películas de romance, aventura y más, perfectas para ver esta Navidad

Apenas llega el mes de diciembre y de inmediato surge ese espíritu de compartir amor, regalos y muchos abrazos en cada reunión a la que seamos invitados. Con esto, las posadas decembrinas surgen como una excelente oportunidad para ver a nuestros seres queridos.

Y, por eso esta celebración no fuera poco, llega el momento épico de cada fin de año: la Navidad. Esa noche, sumada a la nochebuena, son los festejos que niños y grandes esperan durante todo el año, siempre dispuestos a sonreír, pasarla bien, recordar los mejores momentos del año vivido y, por supuesto, de dar regalos y recibir otros más.

Es por esto que la época de Navidad es perfecta para disfrutarse a lado de la pareja, de los padres o abuelos, de hijos o sobrinos, de amigos o conocidos, de toda persona que quiera compartir un momento de fiesta. Por lo tanto, sentarse en la sala y compartir una o varias películas, siempre es un gran plan para esos días de descanso.

Es así como Universal+ comparte los títulos disponibles en su catálogo de producciones cinematográficas ideales para los amantes de las historias inspiradas en la Navidad que buscan promover el espíritu navideño a través de relatos conmovedores, divertidos y, sobre todo, sumamente mágicos y cargados de nostalgia.

Chris Evans y Dwayne Johnson aún están en cine con la cinta "Código: Traje Rojo". Foto: Cortesía

10 películas de Navidad para ver en familia

Desde extraños viajes en el tiempo hasta los más encantadores romances bajo el muérdago, todas son cintas especiales para la época de Navidad y las puedes ver por Universal+. A ésta lista de 10 películas de Navidad, se suman historias de amor y desamor, de búsqueda del mundo ideal y, por qué no, algunos homenajes a grandes cintas de la década de los años 90 como el clásico "Home Alone".

#XMAS. La estrella country Claire Bowen interpreta a Jen, una decoradora de interiores muy vergonzosa quien, con el fin de promocionar su negocio navideño, se anota en un concurso para convertirse en la mejor influencer y le pide a su mejor amigo que finja ser su esposo perfecto. Con el tiempo, esa mentira pasa a convertirse en realidad.

A Biltmore Christmas. Lucy Collins (Bethany Joy Lenz) es una guionista que, en plena época de fiestas, es contratada para reescribir una película navideña. A medida que va poniendo palabras sobre las páginas, se produce un extraño fenómeno y la joven es transportada en el tiempo en el que transcurre el relato, más precisamente a 1946, donde encuentra el amor y la satisfacción profesional.

A Biltmore Christmas, con viajes en el tiempo. Foto: Cortesía Universal+

Where Are You, Christmas? La película de Dustin Rikert es un divertido e inspirador homenaje a un clásico de la Navidad: Home Alone. Lindsay Fonseca interpreta a Addy, una mujer que un día pide un deseo fruto de su hastío por las celebraciones: que se terminen los festejos de Navidad. Para su sorpresa, su deseo se cumple y termina viviendo una vida en blanco y negro que la desconcierta y que, eventualmente, le hace notar el valor de ese espíritu navideño que había perdido.

Catch Me If You Claus. El encantador Luke Macfarlane, uno de los reyes indiscutidos de las películas navideñas, personifica en este film de Bradley Walsh a Chris, un hombre que invade sin quererlo la casa de la periodista Avery Quinn (Italia Ricci) para confesar que es el hijo de Santa Claus. Aunque la mujer desconfía de inmediato, cuando pasa más tiempo con él, muchos hechos mágicos empiezan a suceder a su alrededor.

Catch Me If You Claus, con Luke Macfarlane como el hijo de Santa. Foto: Cortesía Universal+

Holiday Date. La desesperación invade a Brooke (Brittany Bristow) cuando, días antes de Nochebuena, su novio termina la relación. Para que su familia no se entere de lo sucedido, decide contratar a un actor que se haga pasar por su pareja y, en ese juego de apariencias, nace el amor verdadero.

Mystery on Mistletoe Lane. Comedia, intriga, romance y aventuras se combinan en esta película de Allan Harmon. La actriz Erica Cerra interpreta a Heidi Wicks, una mujer que se muda con sus hijos, y en medio de los festejos de Navidad, a un pequeño y acogedor pueblo. En la casa, descubre un misterioso secreto que comparte con David (Victor Webster), un historiador que la ayudará a encontrar una conexión muy sorprendente entre ese hogar y el lugar en el que se encuentra.

Mystery on Mistletoe Lane, con romance, aventuras y secretos por resolver. Foto: Cortesía Universal+

Next Stop, Christmas. Angie (Lyndsy Fonseca) se rebela contra los mandatos sociales y elige pasar Navidad sola, lejos de familiares, amigos y posibles romances. Sin embargo, su plan se ve alterado cuando, al tomar un tren habitual en su cotidianidad, es transportada al 2011 a su ciudad de origen donde protagonizará emotivos reencuentros.

Switched for Christmas. La película de Lee Friedlander rinde tributo a la comedia protagonizada por Lindsay Lohan, The Parent Trap, con esta divertida historia de hermanas gemelas que deciden cambiar de vida para las fiestas y experimentar cómo es la Navidad que cada una suele pasar en su respectivo hogar.

Switched for Christmas, un cinta tributo a un clásico de Lindsay Lohan. Foto: Cortesía Universal+

The Christmas Retreat. La joven Kim (Rhiannon Fish) cree que su novio va a proponerle matrimonio cuando la invita a una esperada cita. Para su sorpresa, él le comunica que no quiere seguir con ese vínculo. Totalmente desconsolada, Kim acepta la propuesta de su madre de irse a un “retiro navideño” en el que conocerá a Mark (Clayton James), un hombre que le devolverá la fe en el amor.

A Fabled Holiday. Luego de mucho tiempo sin verse, Talia (Brooke D’Orsay) y su mejor amigo de la adolescencia, Anderson (Ryan Paevey) se reencuentran en una pequeña ciudad en la que la Navidad es motivo de celebración en cada rincón. En ese lugar mágico, ambos descubrirán que los sentimientos del pasado no se habían ido del todo.

No te pierdas esta selección de películas navideñas, sólo en exclusiva por Universal+.

