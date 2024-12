Así fue la amistad de Jim Morrison y Javier Bátiz durante la gira histórica de The Doors en México

Mientras México vivía una época de represión en el ámbito cultural y musical, una de las bandas históricas de la escena, The Doors, aceptaba al menos 4 presentaciones en la alcaldía Benito Juárez, específicamente en la Avenida Insurgentes Sur en un inmueble propiedad de los Hermanos Castro conocido como "Forum", donde las crónicas de la época relataban un ambiente burgués y fresa entre los asistentes.

Corría el año de 1969, apenas unos meses después de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, cuando Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger y John Densmore arribaron a México con sus sueños rotos, ya que ellos deseaban un concierto masívo en recintos como la Plaza de Toros o el Auditorio Nacional, sin embargo, la intolerancia gubernamental disfrazada de burocracia no lo permitió.

"Buenas noches señores y señoras", fueron las palabras que lanzó Jim Morrison antes de comenzar el primer concierto de la banda. Testimonios señalan que el precio del boleto era muy poco accesible para la gente de a pie, se menciona que el precio era de aproximadamente 700 pesos de la época.

Alfredo Díaz Ordaz, hijo del mandatario mexicano, fue uno de los pocos privilegiados que recibió al legendario vocalista y también escritor Morrison hasta en la residencia de Los Pinos, donde las leyendas aseguran que fumaron marihuana e incluso fueron regañados por el titular del Ejecutivo.

Se menciona que el precio era de aproximadamente 700 pesos de la época.

Foto: Pixabay

La amistad que se volvió hermandad entre Morrison y Bátiz

Aquí es donde nuestro protagonista Javier Bátiz, quien falleció a los 80 años derivado de una lucha contra el cáncer, hace presencia pues se comenta que una vez que la banda de "Light My Fire" finalizaba sus presentaciones, el vocalista huía hacia bares musicales para conocer la escena mexicana.

Uno de los lugares que frecuentaba Morrison era Terraza Casino, ubicado en Insurgentes Sur donde se reunía con su viejo amigo Javier Bátiz que según el guitarrista se conocieron años antes, en 1967 en Los Ángeles en un foro conocido como Whisky a Go Go, donde compartieron vivencias y conocimientos en música.

Bátiz no se fue de este mundo terrenal sin presumir su amistad con Jim, quien preguntaba por él con el periodista Victor Manuel Alatorre. Él le dijo que sí y pasaron las 4 noches siguientes juntos. "Me da mucha risa: cuando me hablaba Jim, que siempre estaba borrachito, nunca le entendí nada que me dijo", compartió el Brujo en una entrevista con un medio mexicano.

La visita de The Doors a México terminó con una gira por los lugares más emblemáticos de México tales como las Pirámides de Teotihuacán, la Plaza de Garibaldi y el Mercado de La Lagunilla, patrocionados por el hijo de Gustavo Díaz Ordaz, quien nunca negó o aceptó las versiones.

Uno de los lugares que frecuentaba Morrison era Terraza Casino, ubicado en Insurgentes Sur donde se reunía con su viejo amigo Javier Bátiz

Foto: Cuartoscuro

Seguir leyendo:

Esto pensaba Javier Bátiz del reguetón: "el trato a las mujeres no me gusta nada"

El día que Javier Bátiz dijo que The Beatles "mataron al rock" | VIDEO

"Vuela alto mi ángel": así despidió el mundo del rock a Javier Bátiz, legendario guitarrista mexicano