El día que Javier Bátiz dijo que The Beatles "mataron al rock" | VIDEO

La tarde de este sábado la industria musical se sumió en un profundo y ruidoso luto ya que se dio a conocer la muerte del icónico Javier Bátiz, reconocido como el padre del rock mexicano. A la edad de 80 años, el guitarrista se convirtió en leyenda después de pasar los útlimos meses de su vida luchando contra el cáncer de próstata, enfermedad que terminó por deteriorar su salud; pero su legado permanecerá intacto a pesar de esta ausencia del plano terrenal.

Su talento llevó a Bátiz a ser maestro de otras grandes figuras del rock como Carlos Santana y Alex Lora, quienes a su manera continúan con su legado. Nacido el 3 de junio de 1944 en Tijuana, Baja California, Javier Bátiz fue un guitarrista y compositor mexicano ya que desde temprana edad mostró una profunda pasión por la música, influenciado por géneros como el blues, el jazz y el Rhythm and Blues.

Bátiz se hizo conocido por su habilidad como guitarrista y por su influencia en la introducción del blues y el rock clásico en el país, convirtiéndose en el primer músico que logró trascender las fronteras y mezclar varios géneros, mientras llevaba al extranjero las canciones del género que hoy en día es un emblema nacional. Es por ello que Bátiz era también conocido como un gran crítico musical, llegando a opinar incluso de los mismísimos The Beatles, afirmando que ellos "mataron al rock and roll".

Fue durante su participación para el "Podcast Awiwi" que el reconocido guitarrista no dudó en opinar sobre la historia de la música, pero en especial del rock y la influencia que tuvieron The Beatles en este género, pues Bátiz explicó que la banda británica blanqueó el género y le quitó foco a otros artistas de la época, introduciendo un sonido más pulido y comercial que, en su opinión, diluyó la autenticidad y la crudeza del rock original.

Los Beatles mataron el rock and roll, nadie sabe eso [...] Con su 'yeah, yeah, yeah' eran una banda de fresas, pero formulada [...] cuando salieron los Beatles pues los otros músicos ya no se oyeron jamás. El rock and roll era de los afroamericanos [...] ellos inventaron el rock and roll, declaró Javier Bátiz en aquella entrevista.