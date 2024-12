¿Por que Javier Bátiz no se presentó en Avándaro, el festival de rock chicano?

Este sábado 14 de diciembre murió a los 80 años de edad el famoso guitarrista y reconocido como padre del rock, Javier Bátiz uno de los músicos más emblemáticos del país, originario de Tijuana quien comandó y fue mentor de múltiples artistas que iniciaron su carrera bajo la generación de la onda chicana.

Su legado quedó en los artistas conocidos como Carlos Santana, Alex Lora y los íconos del rock chicano debido al lugar del que es originario, la ansiedad de influencia se reconoce en la armonía de cada composición de artistas como Peace and Love, El Ritual, Dug Dugs, entre otros que han dejado la historia en sus canciones.

Pese a ser uno de los músicos más influyentes y mentor de la generación del rock chicano no acudió a la presentación del primer festival de música en México denominado Avándaro, que intentaba resignificar la escena en el país a la par de Woodstock en Estados Unidos, su ausencia fue de lo más comentado en la ocasión pues sería uno de los artistas principales y más esperado del line up de aquel 11 y 12 de septiembre de 1971.

La idea del evento se dio en medio de las protestas estudiantiles por el episodio de represión conocido como "El Halconazo", un ataque del gobierno en contra de los jóvenes al protestar con la contracultura

¿Por qué no tocó Javier Bátiz en el Festival de Avándaro?

El festival al aire libre en realidad era un evento automotriz denominado Rock y Ruedas, convertido en música ya que en ese día se presentaría un grupo emblemático del rock chicano, la convocatoria se hizo masiva con jóvenes de diversas partes del país que acudieron a Valle de Bravo, Edomex.

El evento tomó otra dirección y llegaron grupos de Tijuana, allí se le hizo la invitación a Javier Bátiz como uno de los principales músicos en la presentación, sin embargo una tocada que tenía por la que recibió alrededor de 15 mil pesos junto a Micky Salas para la fiesta de cumpleaños de Alfonso López Negrete el 11 de septiembre, por ello quedó fuera del evento.

En el programa del concierto, habían doce grupos que tocaron hasta las 3 de la mañana:

El Amor, Bandido, División del Norte, Dug Dug’s, El Epílogo, Tequila, Three Souls in My Mind (hoy el Tri), Tinta Blanca, El Ritual, La Tribu, Los Yaqui y Love Army.

Seguir leyendo:

¿Quién era Javier Bátiz, guitarrista y padre del rock mexicano?

Muere Javier Bátiz, emblemático guitarrista del rock mexicano