Esto pensaba Javier Bátiz del reguetón: "el trato a las mujeres no me gusta nada"

Javier Bátiz es considerado un pilar fundamental en la historia del rock mexicano. Fundador de Los T'Js en 1957, fue uno de los primeros músicos en introducir, popularizar los sonidos del blues, el rock and roll en nuestro país. Su influencia se extendió a lo largo de varias décadas, inspirando a innumerables artistas y consolidando un movimiento rockero auténtico en México. No solo destacó por su virtuosismo en la guitarra, sino también por su capacidad para fusionar elementos del rock estadounidense con las raíces musicales mexicanas, creando un sonido único y original.

Más allá de su talento musical, Bátiz fue un pionero que allanó el camino para las futuras generaciones de músicos mexicanos. Su legado trasciende las fronteras nacionales, y su figura sigue siendo un referente para aquellos que buscan entender y apreciar la evolución del rock en México. No solo fue un intérprete, sino también un compositor y un promotor incansable de la música.

En una entrevista que dio a través de un canal de YouTube, el músico de Tijuana dio a conocer que el reguetón realmente le gusta, pero solamente cuando se trata del ritmo, ya que se le hace muy pegajoso y muy bueno para realizar baile con tu pareja, sin embargo, dijo, hay algo de malo en ello que no le gusta para nada.

El afamado músico, a veces denominado como el padre del rock mexicano, aseguró que si hay algo que no le gusta es que a suelen ser letras que hablan mal de las mujeres o que dicen groserías, cosas que nunca ha replicado en su música, por lo que escucharlo en otras canciones no es de su agrado.

"Me encanta el ritmo, no tiene nada de malo, es un ritmo fregón, pues bailarlo es suave, es muy contagioso y muy alegre y todo, lo que tengo que me enferma son las groserías y el trato a las mujeres, pero sería me molesta porque yo no hablo con groserías, el trato a las mujeres me molesta porque así no son las mujeres, no son perros ni son fregaderas; mi mamá fue mujer, mis hermanas son mujeres, mi esposa es mujer, mis hijas son mujeres, las tienes que tratar con respeto"