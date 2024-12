El día que Javier Bátiz iba a ser vocalista de la banda de Johnny Laboriel

El rock mexicano esta de luto este sábado 14 de diciembre, luego de que se diera a conocer la muerte del guitarrista Javier Bátiz, uno de los músicos que trajo su característico sonido desde Tijuana, Baja California al género y quién revolucionaría la música en y sería precursor del rock mexicano.

Y es que pocos conocen la historia en que el famoso guitarrista estuvo a punto de colaborar con uno de los cantantes más representativos del rock and roll mexicano y ser parte de la banda que conformó Johnny Laboriel y consolidarse como uno de los grandes en el género.

Así fue el día en que Javier Bátiz iba a ser el vocalista de Los Rebeldes del Rock

Javier Bátiz falleció este 14 de diciembre Foto: Especial

Luego de que Javier Batiz se mudara a la Ciudad de México donde el rock era todo un éxito, fue en 1963 que los integrantes de la banda Los Rebeldes del Rock, conformada por los hermanos Waldo, Américo y Polo Tena, contratarían al guitarrista para sustituir al cantante Johnny Laboriel, famoso por temas como "Rock del Angelito", "La Hiedra Venenosa", "Melodía de Amor", "Bote de bananas", entre otros temas que fueron un todo un éxito en México.

Y es que también actor emprendería su carrera como solista, por lo que los hermanos Tena, anteriormente habían visto presentarse a Bátiz en el club de Tijuana conocido como Convoy Club.

La razón por lo que Javier Bátiz no colaboró con la banda de Jhonny Laboriel

No obstante, Bátiz no pudo integrarse a la banda Los Rebeldes del Rock de Johnny Laboriel, debido a que su personalidad, estilo y actitud, no encajaban con los propósitos de la agrupación mexicana.

Johnny Laboriel triunfó con Los Rebeldes del Rock Foto: Especial

Y es que el tijuanense estaba influenciado musicalmente por el Rock and Roll, nacido de la música negra, mientras que la música de Los Rebeldes del Rock tenía un estilo ya definido creado por el ya fallecido intérprete de "Dulces Tonterías" y tenía por supuesto un mercado ya definido con su público como para revolucionar la su estilo desde cero.

Hoy, Javier Bátiz será recordado como uno de los guitarristas que revolucionó la música en México y el rock mexicano para quienes lograron escuchar sus pisadas en el instrumento que le dio fama y fortuna.

DRV