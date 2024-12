Ángela Aguilar da la cara con un contundente mensaje a sus haters: "no me tengo que esconder para caerles bien"

El año 2024 estuvo lleno de sorpresas para la dinastía Aguilar, pues desde que se dio a conocer el romance y posterior matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal las críticas no han parado. Y es que a pesar de la cantante con tan sólo 21 años de edad se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música regional mexicana, su relación amorosa se ha convertido en el foco mediático y ésto ha afectado su salud mental.

Fue durante una entrevista reciente que la intérprete de "Dime cómo quieres" abrió su corazón para hablar sobre los desafíos que enfrenta no solo en su carrera, sino también en su vida personal; con un tono sincero, compartió detalles de su proceso de crecimiento personal, particularmente en lo relacionado con su salud mental y cómo ha aprendido a lidiar con las críticas y expectativas externas, mismas que antes tenían mucho peso para ella.

Durante la conversación, Ángela reveló que una de las lecciones más importantes que ha aprendido durante su proceso terapeútico es sobre la importancia de cuidar de su bienestar emocional. La cantante mencionó que su psicóloga le había dado un consejo fundamental: “Tratar de controlar algo fuera de ti es de psicópatas”. Esta sugerencia, aunque aparentemente sencilla, ha marcado un punto de inflexión en su vida, pues comenzó a aplicar este consejo en su vida cotidiana, entendiendo que no puede controlar la opinión o las acciones de los demás, y que centrarse en eso solo genera un desgaste emocional innecesario.

Si bien, vivir bajo el foco mediático suele ser muy desgastante debido a la presión, la situación de Ángela Aguilar se tornó aún más complicada cuando el pasado mes de junio se confirmó su romance con Nodal, pues apenas unos días antes de que se diera a conocer la relación, el también cantante había anunciado su ruptura con la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija.

Este giro en la vida de ambos artistas no pasó desapercibido y desató una ola de comentarios negativos en redes sociales, muchos de los cuales afectaron directamente a Ángela; sin embargo, ella ha aprendido a no tomarse estas críticas de manera personal y así continuar con su carrera a pesar de las especulaciones y preguntas incómodas.

A lo largo de los años, Ángela ha sido testigo de la constante evolución de su propio ser, tanto en lo personal como en lo profesional. En una industria tan competitiva y exigente como la música, la presión por cumplir con expectativas externas puede ser abrumadora, pero ella ha aprendido a priorizar su bienestar emocional sobre las expectativas ajenas.

De hecho, la cantante confesó que en su juventud, la preocupación por lo que pensaran los demás le impedía abrazar su autenticidad y esta madurez emocional es destacable en una joven que, además de ser una cantante exitosa, ha estado en el centro de la polémica por su vida personal. A pesar de la presión que conlleva vivir bajo el foco de atención mediático, Ángela ha logrado encontrar un equilibrio y una manera de gestionar las situaciones complicadas.

Fotografía: Instagram/@angela_aguilar_

Es así como el proceso de aceptación personal ha sido, para Ángela, una de las claves para sentirse más feliz y en paz consigo misma. Además, ha mencionado que ahora está en una etapa en la que se siente más segura de sí misma, lo que le ha permitido crecer como mujer y como artista, ya que aprendió a dejar de darle peso a las críticas externas para así ser genuina en todos los aspectos de su vida.

Lo más importantes es ser genuina con tus acciones, con tus palabras y tus decisiones, y mínimo si te equivocas sabes que lo hiciste de corazón [...] No quiero que nada se esconda para caerle bien a los demás... ya no me tengo que esconder para caerles bien, si les caigo bien qué bueno, me encanta, y si no también, dijo la cantante sin titubear.