“Yo no le canté a ella”: María del Sol contesta a las duras críticas por su interpretación en el homenaje a Silvia Pinal

El sábado 30 de diciembre se llevó a cabo el homenaje póstumo a la última gran diva del cine mexicano Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, lugar al que se dieron cita la familia de la actriz, así como los medios que le dieron cobertura y algunas celebridades, entre ellas la famosa cantante María del Sol quien pasó al frente para interpretar su tema "Nos volveremos a encontrar".

Sin embargo, lejos de haber sido visto como un momento emotivo por muchos de los televidentes, mostraron su descontento con la participación de la interprete en la ceremonia, quien recibió duras criticas en las redes debido a que le pidió a los presentes que se levantaran de sus asientos y posteriormente aplaudieran, algo que fue visto como una falta de respeto para la memoria de la difunta actriz, ya que según argumentaron, María del Sol se comportó como si hubiera estado en uno de sus conciertos.

View this post on Instagram

Al respectó María del Sol no se quedó en silencio y salió a contestar las duras críticas que recibió por su interpretación en una reciente entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, en donde habló sobre "Nos volveremos a encontrar", el tema que interpretó en el homenaje y que además ella misma escribió en memoria de tres de sus seres queridos que fallecieron, su madre, su hermano y su hermana.

Explicó que escogió esa canción como una muestra de apoyo a la familia que sufrió la pérdida, a quienes aclaró, fue especialmente dedicada, no ha Silvia Pinal como muchos pensaron, ya que consideró que en esos momentos quienes más necesitaban consuelo eran ellos, y no la actriz que ya está descansando en paz.

"No es una canción triste por eso me gusta, yo no le canté a la señora Silvia Pinal, quise consolar a la familia que está aquí" aclaró María del Sol.