"A mí me dijeron que me la había dejado": surge nuevo "propietario" de la mansión de Silvia Pinal en El Pedregal

La muerte de la primera actriz, Silvia Pinal sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Ahora su hija, Alejandra Guzmán concedió una entrevista en la que reveló qué pasará con la lujosa mansión en El Pedregal de la primera actriz tras su fallecimiento, ocurrido a finales del mes de noviembre.

Tras la muerte de la conductora del programa "Mujer, casos de la vida real", Alejandra Guzmán dio una entrevista con Alan Tacher en la que habló de los últimos momentos con vida de su madre, Silvia Pinal; además contó detalles importantes sobre la herencia que dejó la última diva del Cine de Oro en México.

En su cuenta en Instagram la revista de espectáculos TVyNovelas compartió un fragmento de la reciente entrevista que dio Alejandra Guzmán en la que habló sobre qué pasará con la mansión en El Pedregal que le pertenecía a la primera actriz que murió a los 93 años de edad.

En este sentido la cantante dijo que una persona le confesó que la mansión en El Pedregal de Silvia Pinal le iba a pertenecer a ella; sin embargo sentenció que en este momento es lo que menos le importa, incluso recordó que ella ya tiene su casa propia.

"A mí me dijeron que me la había dejado a mi, pero yo ya tengo mi casa. Yo no sé, es lo que menos me importa", dijo en la plática.