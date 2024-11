BTS queda fuera de los GRAMMY, pero siguen siendo el único grupo K-Pop en ser nominado

Los GRAMMY 2025 ya arrancaron tras dar a conocer las nominaciones de los aristas que competirán por el megáfono dorado y ser los mejores de su categoría. La Academia de la Grabación anunció a todos los artistas que fueron considerados gracias a sus trabajos de finales de 2023 y a lo largo de este año.

Aunque las nominaciones al GRAMMY dieron varias sorpresas, también hubo grandes ausencias pese al buen rendimiento de varios artistas y grupos en los charts de las principales plataformas musicales. Sin embargo, hay que recordar que además de las postulaciones, el filtro final es un grupo de jueces que son miembros oficiales de La Academia.

Y, aunque a lo largo de su existencia los GRAMMY premian los principales géneros musicales, en 2021 BTS cambió la historia al ser el primer grupo K-Pop en la historia en recibir una nominación a uno de los premios más importantes; sin embargo, este año no lograron la hazaña de competir con sus trabajos en solitario.

BTS, el gran ausente en los GRAMMY 2025

Los GRAMMY parecían algo lejano para la industria K-Pop hasta que llegó BTS, la boyband es la primera y la única hasta ahora en tener varias nominaciones. El grupo logró esta hazaña gracias a sus canciones en inglés, "Dynamite" y "Butter", pero también cambiaron las reglas al tener "Yet to come", una canción coreana nominada a los premios.

Este año, BTS mandó los trabajos en solitario de Jungkook, V, RM, Jimin y J-Hope para participar en categorías como:

Álbum del año

Canción del año

Récord del Año

Mejor video

Mejor Performance

Pese a tener récords en charts como Billboard, Spotify y ventas millonarias, los integrantes de BTS fueron de los ausentes en estas nominaciones al GRAMMY 2025. En redes sociales, las reacciones del ARMY no se hicieron esperar y expresaron su decepción, pues consideran que aún no son reconocidos por su talento y relevancia.

Y aunque BTS quedó fuera de las nominaciones de los GRAMMY, la boyband se mantiene como el único artista K-Pop en tener varias nominaciones por al menos tres años consecutivos, pese a que otros artistas también enviaron sus consideraciones.

