BTS y Peso Pluma, así se escucharía la colaboración entre ambos artistas según la IA

Al igual que el K-Pop, los corridos tumbados se han convertido en todo un fenómeno de la música regional mexicana. Artistas como Peso Pluma han roto las barreras y han llenado estadios como el antiguo Foro Sol, incluso estuvo en el show de nocturno de James Corden cuando se viralizó "Ella baila sola".

Su popularidad es tal, que Peso Pluma ya llegó a la plataforma coreana Bubble, una aplicación de paga utilizada por los idols coreanos para mensajearse con sus fans, cuya interfaz permite que las fans vivan la experiencia como si estuvieran chateando de manera personal con su artista favorito.

Justamente, fue a través de esta plataforma que Peso Pluma compartió un mensaje que emocionó al ARMY. El cantante publicó una foto y utilizó el acrónimo de BTS, por lo que una fan le respondió a modo de broma que realizará una colaboración con la boyband y su respuesta dio mucho de que hablar.

BTS y Peso Pluma: Así se escuchan juntos según un cover creado con Inteligencia Artificial

Peso Pluma hizo sospechar a las fans de BTS que podría hacer una colaboración con el grupo, pues respondió a la petición de una fan con un emoji de ninja a modo de sospecha, pero no hay nada confirmado. Sin embargo, el mensaje emocionó a sus fans ante la posibilidad de que se haga realidad.

Además, el K-Pop no es ajeno a los cantantes mexicanos o a covers en español, recientemente Kenia Os trabajó en un remix y también ha cantado con Peso Pluma. Las fans de BTS han esperado por mucho tiempo que la boyband tenga una canción en nuestro idioma o del género urbano, pero aún no se les ha hecho realidad pese a que J Balvin confirmó que grabó algo con ellos, pero no ha salido a la luz.

Sigue leyendo:

Es de los más vistos, el drama coreano que dicen que está maldito tras la trágica muerte de una actriz

Antes del mensaje de Peso Pluma sobre una colaboración con BTS, las fans ya habían realizado covers con Inteligencia Artificial utilizando las voces de los integrantes y canciones del mexicano. El resultado le ha gustado a muchas, pues ambos tienen talento y sus estilos encajarían muy bien, pero habrá que esperar hasta el 2026 que regresa el grupo de su servicio militar y con su primer comeback para conocer sus nuevos proyectos musicales.