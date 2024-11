Macaulay Culkin se suma a la segunda temporada de Fallout

Se prepara uno de los regresos más esperados en la pantalla chica, pues el actor Macaulay Culkin, quien fue toda una estrella infantil en la década de los 90 gracias a la saga Mi pobre angelito, se suma al elenco de una exitosa serie.

De acuerdo con lo reportado por el medio especializado Deadline, Culkin formará parte de la segunda temporada de Fallout, serie basada en el videojuego homónimo que retrata un par de sociedades distópicas que sobrevivieron al holocausto nuclear.

El portal señala que es un hecho la aparición del actor norteamericano, quien encarnará a una especie de científico loco que se integrará al universo producido por Jonathan Nolan y Lisa Joy.

Hasta el momento hay poca información sobre la nueva temporada de esta serie, que recibió 16 nominaciones al Emmy en su debut en la plataforma Prime Video, donde marcó un hito al ser el tercer programa más visto en ella.

Un historial problemático

Después del éxito que tuvo como actor infantil en la saga Mi pobre angelito, Macaulay Culkin ha sido más famoso por los problemas de adicciones que padeció durante su juventud.

Sin embargo, desde hace algunos años, el también músico ha reorientado su carrera, participando en series como American Horror Story: Double Feature y haciendo doblaje en el programa animado The Second Best Hospital in the Galaxy.

¿De qué trata Fallout?

Inspirada en el exitoso videojuego homónimo, Fallout sigue las aventuras de Lucy, una idealista habitante de un refugio que sube a la superficie para rescatar a su padre, capturado después de un ataque.

La nueva temporada se encuentra en desarrollo. Foto: Cortesía

En su trayectoria, se cruza con Michael, un joven recluta que descubre los secretos de la siniestra Hermandad del acero, y con el Ghoul, un sobreviviente de la radiación que cambió la vida en la Tierra y quien guarda 200 años de secretos.

La primera temporada de Fallout está disponible en Prime Video.

Sigue leyendo:

La icónica casa de "Mi Pobre Angelito" se encuentra a la venta por esta suma millonaria

Actor de "Mi Pobre Angelito" pide donaciones para su tratamiento de cáncer en la boca

'Ricky Ricón': sostente de la silla al ver cómo luce hoy, tras 29 años del estreno, el reparto infantil de la película