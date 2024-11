Cazzu tendría un informante en el equipo de Nodal, aseguran que filtra los detalles sobre su relación con Ángela Aguilar

Todo parece indicar que el escándalo entre Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar no va a acabar pronto. Ahora el supuesto triángulo amoroso volvió a robar toda la tención después de que trascendiera que una persona "cercana" a la cantante nacida en Argentina trabaja muy cerca del intérprete de "Adiós amor" y de su esposa.

En la última semana la relación ha estado en boca de todos después de que Cazzu desmintiera las declaraciones de Ángela Aguilar al decir que ella no sabía de su relación e incluso sospecha que le fueron infiel. Además la trapera señaló que terminó con el corazón roto tras su ruptura con Nodal.

Hace unas horas un famoso programa de espectáculos reveló que Christian Nodal trabaja muy de cerca con una persona "cercana" de su expareja, Cazzu, lo que desata sospechas de que sería el encargado de filtrar información sobre el día a día del matrimonio del momento.

Persona cercana a Cazzu trabaja con Nodal

En la reciente transmisión del programa de espectáculos "Chisme No Like" los conductores revelaron que Christian Nodal es muy cercano a sus papás, sin embargo no están de acuerdo en todas las decisiones que ha tomado. Fue en ese momento donde revelaron el reciente desacuerdo que existe entre el cantante y sus padres.

En este sentido Javier Ceriani, conductor del programa de espectáculos, contó que Christian Nodal tiene entre sus elementos de seguridad al exguarura de Cazzu, su expareja sentimental y madre de su hija Inti. Al parecer los padres del cantante sospechan que es la persona que filtra información del matrimonio con Ángela Aguilar.

"Hay cosas que hace Nodal que no le dice a sus padres. la preocupación de los padres de Nodal es que sigue teniendo al guarura de Cazzu que es argentino. Sospechan que es que le cuenta todos los movimientos a Cazzu de Nodal", dijo el presentador.

Finalmente el conductor de "Chisme No Like" dijo que el encargado de seguridad de Nodal es nacido en Argentina y anteriormente trabajó junto a Cazzu. El presentador sospecha que esa persona tiene contacto con Cazzu y le diría lo que sucede en el matrimonio con Ángela Aguilar.

"Era el seguridad de Cazzu y ahora lo tiene Nodal. Ese chico tiene contacto con Cazzu seguro", contó.

