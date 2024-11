Michelle Renaud y Matías Novoa presentan por primera vez a su hijo, Milo

Michelle Renaud y Matías Novoa presentaron por primera al hijo que tienen en común, Milo, de quien habían compartido algunas fotografías en familia a través de redes sociales, pero nunca mostrando el rostro del pequeño. Esta vez la pareja decidió compartir detalles de su faceta como padres y los retos que han enfrentado tanto en el trabajo como con su decisión de vivir en otro país. Y es que la pareja se mudó a España tan sólo unas semanas antes de que la actriz diera a luz.

En diciembre de 2023 los actores sorprendieron al compartir algunas postales de su repentina boda que se celebró en medio de rumores de un embarazo, mismos que se intensificaron por las imágenes en las que Michelle Renaud lucía una pequeña pancita con su vestido de novia. Aunque durante varios meses lo negó, finalmente, en enero de 2024 lo confirmaron con una fotografía de sus vacaciones en la playa en la que presumía su baby bump. Las noticas no terminaron ahí para los fans, pues poco después anunciaron que se mudarían a España para comenzar desde cero como una familia.

En junio pasado la pareja le dio la bienvenida a su pequeño en común, Milo, de quien compartieron las primeras imágenes mostrando el rostro del bebé. En entrevista para la revista Hola, la pareja habló de los retos que han enfrentado al convertirse en padres por segunda vez después de tantos años, pues la actriz tiene un hijo, Marcelo, de seis años de edad, fruto de su matrimonio con Josué Alvarado. Mientras que Matías Novoa tiene un hijo de 13 años de edad, Axel, a quien tuvo con la actriz María José Magán.

Matías Novoa y Michelle Renaud dieron de qué hablar al revelar que se mudarían a España para comenzar desde cero con sus hijos Milo y Marcelo. Al respecto, la actriz dijo no arrepentirse de su decisión y, en entrevista para la ya mencionada revista, señaló que no está en sus planes volver a vivir en México destacando la seguridad como una de las ventajas que tienen en el país en el que decidieron formar una familia.

“Pensando en nuestros hijos, tristemente la situación en México es alarmante y como papás yo ya no me sentía segura con Marcelo yéndose a la escuela mientras yo trabajaba. Se dio la oportunidad porque yo tengo la nacionalidad española y acá hay muchísimo respeto a los niños, civismo y muchas ventajas que ojalá existieran en México (…) No había manera de decirle a la vida ‘no, no queremos’ porque nos puso todo en bandeja de plata y hoy entiendo por qué estamos aquí. Fue un cambio de vida”, dijo la actriz.