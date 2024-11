Gustavo Adolfo Infante critica a Ángela Aguilar por sus declaraciones tras ser nombrada Mujer del año: “¿Cuáles penurias ha pasado?”

La polémica está lejos de terminar para Ángela Aguilar, cuyas declaraciones han sido motivo de controversia tanto por su relación con Christian Nodal como por el legado que la persigue y que se la ha convertido en blanco de críticas. A la que se sumó el periodista Gustavo Adolfo Infante al cuestionar las palabras de la joven cantante tras ser reconocida como “Mujer del año”, pues en éstas menciona haber enfrentado obstáculos para colocarse como una destacada figura en la industria musical, sobre todo en el regional mexicano.

La intérprete de “Qué agonía” se mantiene en el ojo del huracán tras confirmar su relación con Christian Nodal, pues en una reciente entrevista Cazzu la desmintió asegurando que no sabía sobre el romance entre ellos. La trapera argentina dejó claro que ella también se enteró de lo ocurrido a través de las redes sociales y los medios de comunicación; además, dejo ver que habría existido una infidelidad por parte del padre de su hija, quien anunció su ruptura tan sólo dos semanas antes de hacer público su nuevo noviazgo.

El escándalo por su vida privada han opacado los triunfos de Ángela Aguilar, como su reciente reconocimiento como “Mujer del año” por la revista Glamour en la categoría “Regional Music Award”. Esto enfureció a los internautas, quienes exigieron se retire el título a la cantante y señalaron a su padre, Pepe Aguilar, de intervenir comprando proyectos para su hija con la intención de limpiar su imagen y salvar su carrera que se ha visto severamente afectada por su relación.

Gustavo Adolfo Infante critica a Ángela Aguilar por sus declaraciones como Mujer del año. Foto: IG @glamourmexico

A la polémica se suma la entrevista de Ángela Aguilar para Glamour en la que señala los desafíos que ha enfrentado para colocarse en la industria: “Creo que el mayor desafío ha sido encontrar mi propia voz en medio de un apellido que lo predomina todo. Ha sido difícil descubrir mi estilo y aceptar que lo que a mí me gusta puede no ser exactamente lo que mi familia ya ha hecho (…) Para mí, ser una Aguilar representa muchas cosas hermosas. Sin embargo, al final del día, el apellido no canta”.

Gustavo Adolfo Infante critica a Ángela Aguilar por sus declaraciones como Mujer del año

A las críticas se sumó el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien cuestionó las declaraciones de Ángela Aguilar destacando la influencia que tiene la dinastía Aguilar en la industria como el apoyo que recibió la cantante para impulsar su carrera. Aunque el conductor reconoció que han sido fuertes los ataques contra la artista, también lanzó comentarios negativos por sus declaraciones en las que asegura haber enfrentado desafíos.

“No creo que haya muchas exponentes del regional mexicano. Ahora, Ángela Aguilar en la entrevista se azota, ‘lo que he tenido que pasar’, pues ha tenido el camino acolchonadito. O sea, con una gira, con un papá como Pepe Aguilar que le enseñó a cantar, la subís al caballo, fue rica desde chiquita entonces… ¿cuáles penurias ha pasado?”, dijo el conductor en el programa “De primera mano”.

