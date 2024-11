Revelan que Daniel Bisogno no regresó a “Ventaneando” por problemas médicos; este es su estado de salud hoy, 4 de noviembre

Hoy 4 de noviembre de 2024, el presentador Daniel Bisogno no regresó al programa televisivo “Ventaneando” como estaba previsto. El conductor mexicano, de 51 años de edad, lleva más de dos meses fuera del programa de TV Azteca debido a que su salud se ha mantenido delicada; de hecho, el experto en temas de farándula no se presentó en el foro porque tuvo una crisis de salud.

Durante el programa de este lunes, los conductores hicieron todo lo posible para mantenerse al margen y no hablar de su compañero, quien es llamado “El muñeco”. Sin embargo, finalmente abordaron el tema y comentaron que necesita seguir cuidándose; por lo mismo, aún no se presentará en el programa.

Pati Chapoy, titular de “Ventaneando”, detalló que Daniel Bisogno se tuvo que realizar unos exámenes médicos debido a que tuvo una crisis de salud. “Tiene que cuidarse para regresar cuando sea posible, que esté perfectamente bien sin atravesar ninguna crisis”, expuso la periodista de espectáculos.

Qué nuevo problema de salud tiene Daniel Bisognio

Aunque los presentadores de TV Azteca no indicaron cuál es el nuevo problema de salud que enfrenta “El muñeco”, Pedro Sola subrayó que no es una “cosa menor” que se sintiera mal, razón por la que le aconsejaron cuidar de su salud y no desesperarse.

Daniel Bisogno y sus problemas médicos

El pasado 1 de noviembre, el mismo Daniel Bisognio se enlazó con sus compañeros de “Ventaneando” y confirmó que hoy lunes 4 se reincorporaría al programa. Esto fue difundido en redes sociales, así que las personas esperaban ver al conductor en uno de los sillones del televisivo.

Pese a esto, el presentador se mantiene en su casa luego de que el pasado 4 de septiembre realizaron un trasplante de hígado. La noticia conmocionó a su audiencia, ya que estaba delicado de salud debido a que la operación se extendió por seis horas.

