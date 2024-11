Gabriel Soto confiesa lo difícil que será pasar su primera Navidad sin Irina Baeva

El actor Gabriel Soto se sinceró sobre el vínculo actual que mantiene con su expareja, Irina Baeva, tras los recientes rumores de reconciliación, luego de ser captados juntos en una fiesta privada de la empresa Televisa. El histrión aseguró que, pese a su ruptura sentimental, la relación está en los mejores términos; sin embargo, no negó que las próximas fechas decembrinas serán difíciles para él, debido a que la artista rusa ya no estará a su lado.

“Y pues no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Es una persona que quiero muchísimo, que siempre voy a querer, que siempre voy a respetar y que siempre le voy a desear lo mejor”, recalcó. Debido a que los últimos años Soto compartió Navidad y Año Nuevo con Irina, al preguntarle cómo festejará estas fechas decembrinas, el mexicano se sinceró y confesó:



“Ya ni me digas, ya ni me digas que voy a llorar. Ya ni me digas que fue una ruptura muy dura la verdad, una ruptura muy dura y muy complicada, y te digo, lamento mucho cómo se dieron las cosas públicamente y sí va a ser una Navidad difícil, diferente”.