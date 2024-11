Gaby Spanic explota contra Thalía, la llama obrera asalariada y asegura que triunfa gracias a su marido

La actriz Gaby Spanic se encuentra en el ojo del huracán luego de hacer fuertes declaraciones sobre Thalía, durante su participación en el programa ‘Secretos de Villanas’, donde comparte créditos con Laura Zapata, hermana de la cantante de “No me enseñaste”.

En la emisión, Spanic expresó sus dudas sobre el ascenso de la carrera de Thalía, sugiriendo que gran parte de su éxito se debe a su matrimonio con el empresario musical estadounidense Tommy Mottola.

“Thalía antes de Tommy Mottola era una obrera asalariada como cualquier mortal”, mencionó Gaby, aunque reconoció: “es una persona linda, trabajadora e hizo muchas novelas”; sin embargo, destacó que no era ni la mejor actriz ni cantante.

La protagonista de “La Usurpadora” subrayó que la mexicana se colocó a la altura de artistas como Madonna o Cher, por su vínculo amoroso con el empresario de la industria musical. “El que cree que ese ascenso fue por talento es pend*jo o cree que los demás lo somos”, manifestó.

Como era de esperarse, las declaraciones dividieron opiniones entre los internautas, pues mientras algunos apoyaron a Gabriela, otros se defendieron defendieron a Thalía, acusando a Spanic de envidia.

“Yo creo que fue al revés, con Mottola se olvidó de que le faltara el dinero, pero su carrera se fue al traste” o “Thalía está por encima de Gaby en todo; se nota lo ardida que es”, se lee en los comentarios.

Laura Zapata prefiere guardar silencio: "lo que diga será usado en mi contra"

Por su parte, Laura optó por no emitir su postura sobre los comentarios de Spanic, prefiriendo evitar conflictos. “A mí no me pregunten. Yo no puedo comentar sobre ese tema porque todo lo que diga será usado en mi contra”, comentó Zapata.

La relación entre Thalía y Zapata ha sido complicada en los últimos años, tras la muerte de su abuela Eva Mange. Laura incluso tiene bloqueada a su hermana en redes sociales, y ha declarado en varias ocasiones que no le interesa tener noticias de esa parte de su familia; no obstante, tras la reciente hospitalización de su hermana Ernestina Sodi, le envió deseos de recuperación e incluso indicó que reza por ella.

