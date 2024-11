México despide a Silvia Pinal, la diva del Cine de Oro: ¿cuándo será y dónde ver su homenaje en Bellas Artes?

Silvia Pinal, la legendaria actriz que marcó el rumbo del cine mexicano durante la Época de Oro, falleció a los 93 años el pasado 28 de noviembre. Su partida dejó un vacío profundo en la industria del entretenimiento nacional, pero también un legado imborrable que se extiende más allá de las cámaras. A lo largo de más de 70 años de carrera, Pinal se destacó por su versatilidad y su incuestionable talento, lo que la consolidó como una de las figuras más grandes de la historia del cine latinoamericano. Desde su icónico papel en Viridiana de Luis Buñuel, hasta su popularidad como conductora y productora de Mujer, casos de la vida real, Silvia Pinal logró construir una carrera que la hizo merecedora del título de "la última diva del cine mexicano".

Ante la tristeza de su partida, diversas instituciones culturales mexicanas han decidido rendir homenaje a la actriz, y uno de los actos más esperados será el homenaje luctuoso que se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Artes, un lugar emblemático que ha albergado los eventos más importantes de la historia artística de México. Este será un momento donde celebrarán la vida de Silvia Pinal dedicada al arte, donde amigos, colegas y admiradores podrán rendir tributo a la gran diva del cine.

La actriz falleció a los93 años de edad.

Foto: Cuartoscuro

¿A qué hora y en dónde es el homenaje póstumo a Silvia Pinal?

El homenaje póstumo a Silvia Pinal será realizado en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, este sábado 30 de noviembre, a las 11:00 de la mañana. La noticia fue confirmada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en conjunto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). En este evento, se celebrará su vida y su vasta trayectoria artística, que abarcó el cine, el teatro y la televisión.

La cita está abierta a todo público, por lo que los interesados podrán asistir de manera gratuita para rendir su último adiós a esta destacada figura de la cultura nacional. De igual manera, se espera la llegada de su familia, amigos y personalidades del mundo del entretenimiento que participen en el evento, recordando las diversas etapas de la carrera de Silvia Pinal y su influencia en la cinematografía mundial.

¿Dónde ver el homenaje a Silvia Pinal?

Para aquellos que no puedan asistir al evento de manera presencial, el homenaje será transmitido en vivo por Canal 22, a través de la señal 22.1. Esta transmisión se podrá seguir también en el canal 22.2 de Mx Nuestro Cine, así como por medio de las plataformas digitales, como streaming en su página web, en Facebook Live, X (antes Twitter) y en el canal de YouTube de Canal 22.

Este homenaje especial será una excelente oportunidad para recordar la extensa carrera de Silvia Pinal, quien, además de su trabajo en el cine, también dejó una huella importante en la televisión mexicana, particularmente en el programa Mujer, casos de la vida real, que la convirtió en una figura querida por generaciones de televidentes.

Homenaje póstumo a la primera actriz Silvia Pinal.



Acompáñanos en la transmisión en vivo desde el @PalacioOficial



Sábado 30 de noviembre, a partir de las 11 h, por la señal 22.1, la señal 22.2 (@mxnuestrocine) y en redes sociales.@cultura_mx pic.twitter.com/DqpK9YHeeY — Canal 22 México (@Canal22) November 30, 2024

¿Habrá otros homenajes a Silvia Pinal?

Aunque el homenaje en Bellas Artes será el evento principal, no es el único tributo que se realizará en honor a la primera actriz. La Cineteca Nacional también prepara una retrospectiva sobre su obra cinematográfica, aunque los detalles sobre esta actividad aún no han sido revelados. También se ha manejado la posibilidad de un segundo homenaje en el teatro “Silvia Pinal”, el cual era propiedad de la fallecida actriz; sin embargo, esto no se ha confirmado.

Con más de 70 años de carrera, la primera actriz Silvia Pinal fue ícono indiscutible de la cultura mexicana, su nombre es sinónimo de talento, belleza, versatilidad y una inquebrantable dedicación al arte. Su presencia en la pantalla grande incluye más de 90 películas,… pic.twitter.com/x9DcccV7OL — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) November 29, 2024

Además de los homenajes en Bellas Artes y la Cineteca, Canal 22 continuará transmitiendo contenidos especiales en honor a Silvia Pinal, entre los que se incluyen documentales y películas emblemáticas de su filmografía. A partir del 1 de diciembre, se podrá ver en la misma cadena la película Charlestón (1959), una de las más representativas de su carrera.

Silvia Pinal no solo fue una actriz; fue una mujer que vivió para el arte y que, con su pasión y su talento, logró trascender generaciones; su legado es un referente para futuras generaciones de artistas, y su influencia seguirá viva en el cine, la televisión y la cultura popular de México. Este 30 de noviembre, México le dirá adiós a una de sus máximas exponentes, pero también celebrará una vida dedicada a la cultura, la creatividad y el amor por el arte.

