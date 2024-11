Margot Robbie revela cuál es el fracaso que más dolor le generó en su carrera

Margot Robbie es una de las actrices más aclamadas de Hollywood, siendo uno de los nombres más solicitados por las compañías de gran importancia y considerada para variados géneros. Barbie, El lobo de Wall Street, Había una vez en Hollywood y El Escuadrón Suicida son solo algunos de los títulos más populares en su destacada carrera que ha explotado en los últimos años.

Sin embargo, en medio de la lista de éxitos que la respaldan, Robbie trabajó en una película que no tuvo el recibimiento esperado por el público y que fue muy criticada. Tampoco logró recaudar el dinero invertido en su producción. El presupuesto del filme era de 80 millones de dólares y sólo consiguió 15 millones de recaudación en Estados y 63 a nivel internacional. Apostaban a alzarse con algunos premios pero prácticamente no estuvo nominada en casi ninguno.

Margot Robbie se refirió a esta gran producción de Damien Chazelle que no obtuvo el reconocimiento de la crítica y público. Fuente: Pinterest

El filme del fracaso de Robbie

Margot Robbie protagonizó junto a Diego Calva y Brad Pitt, Babylon, Babylon, el largometraje de Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) que no contó con el beneplácito de la crítica y el público, y que además no estuvo bien en la taquilla. Su director apostó nuevamente al amor que siente por el cine con un retrato que ahondaba en las estrellas del cine mudo del Hollywood de los años 20 y cómo éstas se adaptaron a las películas habladas. En ese contexto conocemos la historia de ambición y excesos de varios personajes que navegan por una época de caos.

Para la actriz australiana, la película representa una de las experiencias más satisfactorias de su carrera. Impulsada por esto, recientemente se refirió al fracaso que sufrió el título. "Me encanta. Yo tampoco lo entiendo. Sé que soy parcial porque estoy muy cerca del proyecto y obviamente creo en él, pero sigo sin entender por qué la gente la odiaba. Me pregunto si dentro de 20 años la gente dirá: Espera, ¿a Babylon no le fue bien cuando se estrenó?. Como cuando oyes que Cadena perpetua fue un fracaso en su momento y dices: ¿Cómo es posible?", contó Robbie en el pódcast Talking Pictures.

“No entiendo por qué la odiaron”, se cuestionó la actriz, que si bien reconoce el fracaso del proyecto, aún sostiene que no es una historia para sufrir ese desprecio. Actualmente, Babylon se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.