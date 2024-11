La coincidencia entre “Last Christmas”, el éxito de George Michael y su terrible muerte en Navidad

La época más emocionante del año está por llegar pues la Navidad está a menos de un mes y es por eso que los temas más importantes de este increíble época de dar y recibir, por lo que temas como el de “All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey así como el tema de Brenda Lee “Rockin Around the Christmas Tree” ya suenan.

Sin embargo hay un tema que representa bien la navidad para muchos, pues el tema de Wham! lanzado en 1984 es una de las canciones más importantes de la época decembrina que no habla precisamente de la época, sino que tiene como tema principal una ruptura en esta época.

Siendo una de las canciones más importantes de la época así como ha sido muy reversionado por muchos artistas la historia de la canción es una de las más tristes y poderosas, convirtiendo el tema en un himno para los que han pasado una navidad con el corazón roto.

Y es que además el video es uno de los más icónicos en la carrera del duo britanico, pues Wham! sale en el video, si así como lo lees George Michael y Andrew Ridgeley aparcan sus respectivas parejas en el famoso videoclip en uno de los momentos más icónicos de la música en los ochentas.

¿Cual es la historia de “Last Christmas” del dúo Wham!?

En el video podemos ver cómo es que George Michael termina con suniva, quien es interpretada por la modelo Kathy Hill, mientras le reprocha que se haya ido con su amigo tras pasar buenos momentos juntos, por lo que comienza la canción más triste y dolorosa de navidad.

“La Navidad pasada te di mi corazón, pero al día siguiente lo regalaste. Este año, para salvarme de las lágrimas, se lo daré a alguien especial”, dice la canción de Wham!

Sin embargo la canción nunca pasó al top 1, debido a que Mariah Carey y su tema “All I Want for Christmas is You”, no fue sino hasta el año 2021 cuando consiguió arrebatarle el lugar, esto debido a que los fans hicieron todo lo posible para que el tema recibiera reconocimiento.

Lamentablemente la canción tomaría mayor peso en 2016 cuando el famoso cantante George Michael perdiera la vida en un 25 de diciembre a los 53 años, creciendo la leyenda de la canción pues fue fatídica la coincidencia de la muerte del famoso cantante con la de su canción más querida.

Sigue leyendo:

¿Qué eran los hoyos funkys? En estos lugares vivió agazapado el rock mexicano durante la censura de Luis Echeverría

El famoso guitarrista que descubrió el tórrido romance de su mamá con David Bowie