Quién es Andrés Baida, el interés amoroso de Azul Guaita en “Como agua para chocolate”

Algunos grandes clásicos mexicanos están resurgiendo debido a las nuevas versiones que se presentan. La serie de Max “Como agua para chocolate” es un ejemplo de esto porque Salma Hayek produjo este proyecto debido a que confía en él. Pero eso no es todo porque la actriz veracruzana puso la mira en talento emergente al momento de elegir a los protagonistas.

El rol estelar está en manos de la actriz mexicana de origen argentino Azul Guaita, de 23 años de edad, quien le da vida a Tita de la Garza. Como en toda historia de amor, en está adaptación para el streaming se cuenta con Pedro Muzquiz, el interés amoroso de la protagonista y personaje que es interpretado por el actor estadounidense Andrés Baida.

Al tratarse de un rostro relativamente nuevo, la duda que rodea al protagonista de “Cómo agua para chocolate” es quién es y, a continuación, hacemos un repaso de su carrera que se está consolidando en México, de modo que podría ser uno de los nuevos galanes que lidera diversos proyectos televisivos.

Él es Andrés Baida, Pedro Muzquiz en “Como agua para chocolate”

Andrés Baida Ochoa, mejor conocido como Andrés Baida, es un actor estadounidense asentado en Los Ángeles, pero su carrera actoral se está centrando en México. Nació el 28 de febrero de 1995 en El Paso, Texas, Estados Unidos, así que tiene 29 años de edad.

El famoso supo que quería ser actor cuando tenía 14 años y acudió a ver “El rey león” en Broadway, confesó en entrevista con la revista ¡HOLA! Pese a esto, primero empezó a estudiar la licenciatura en Finanzas, carrera que abandonó para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa debido a que tenía clara su meta: ser actor.

“Como tal, la decisión la sentí clara cuando llevaba un año estudiando la carrera. Me enamoré de la actuación cuando tenía 14 años; fui a Broadway a ver ‘El rey león’ con mi mamá y de ahí nació la espinita, pero nunca me animé porque era penoso”, destacó en dicha entrevista Andrés Baida. “Fue una decisión fácil; estaba estudiando Finanzas, pero no me veía a futuro haciendo algo así y dejé todo”.

En qué telenovelas y series ha participado Andrés Baida

Tras concluir su preparación como actor, en 2018 el protagonista de “Como agua para chocolate” empezó a tener roles en episodios de “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”. Su gran momento llegó cuando se sumó a la serie “Like, la leyenda” porque le abrió las puertas, ya que en luego se integró a la telenovela “Los elegidos” (2019) y obtuvo roles en las series de Netflix “Control Z” (2020-2022) y “¿Quién mató a Sara?” (2021-2022).

A estos proyectos le siguieron las telenovelas “Mi secreto” (2022-2023) y “Mi amor sin tiempo” (2024); entre éstas, también participó en la serie de Netflix “Bandidos” (2024), lo que quiere decir que 2024 ha sido su año más activo.

