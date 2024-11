Salma Hayek preocupa a sus fans porque se habría hecho un retoque estético: “No hace falta, estás preciosa”

México cuenta con numerosas actrices que sobresalen por su talento, así como por su belleza. La veracruzana Salma Hayek, de 58 años de edad, es una de ellas porque de la nada forjó una carrera en el país y luego en el extranjero, convirtiéndose en una estrella de Hollywood. Sin embargo, ahora la actriz de “Frida” alarmó a sus fans con su nuevo aspecto, lo que genera especulaciones de que se hizo un retoque estético.

La también productora sorprendió durante una reciente entrevista que le concedió al servicio de streaming Max para hablar de “Como agua para chocolate”, serie que produjo. Durante la charla, la actriz explicó qué significado tiene el nombre de la serie que protagonizan la actriz mexicana Azul Guaita y el actor estadounidense Andrés Baida, de modo que fue muy expresiva.

Salma Hayek detalló que una de sus abuelas usaba la expresión “Como agua para chocolate” cuando estaba enojada debido a que el agua tiene que estar hirviendo para poder preparar esta bebida. Mientras la actriz compartía esta anécdota familiar, algunos de sus fans se dieron cuenta de que su boca luce diferente y llegaron a la conclusión de que habría recurrido a un tratamiento estético.

Salma Hayek se habría puesto relleno en los labios, aseguran fans en redes sociales

“¡Ya se nos puso relleno en los labios la Salmita!”, comentó una seguidora de la productora y agregó que la famosa está “cediendo a la presión de la industria” del entretenimiento en la que hay estándares de belleza que en la actualidad son criticados por numerosas personas porque los consideran irreales e inalcanzables.

“¡Si no hace falta, mamita, estás preciosa siendo tú!”, expuso una fan de Salma Hayek ante el posible retoque estético.

La misma admiradora de Salma Hayek expresó “¡si no hace falta, mamita, estás preciosa siendo tú!” y detalló que “hacerse retoquitos no está mal, pero cuando se notan y te alteran la expresión, uno lo resiente”. Este comentario está acumulando “me gusta” y, de momento, dio pie a que nos personas reaccionaran, ya que escribieron “ya sé” y “pienso igual, ella no lo necesita”.

En sí, el presunto cambió de imagen de la actriz de “Pistolero” se habría evidenciado desde el pasado 29 de octubre cuando acudió a un evento de la revista WSJ para recibir el premio Innovator Award for Entertainment & Altruism. Portó un vestido strapless rojo que combinó con su labial y eso hizo que sus labios fueran el punto de atención.

Salma Hayek y la ocasión que usó bótox debido al trabajo

Aunque Salma Hayek no ha dicho nada acerca de su posible relleno en los labios, en el pasado se mostró contraria a los tratamientos estéticos y aseguró que prefiere lucir su belleza al natural. Cuando tenía 53 años, admitió que usó bótox, pero se debió a una petición de la producción de la cinta “Like a Boss” porque le dio vida a Claire Luna, una millonaria mujer que se dedica al mundo de los cosméticos. Esta experiencia marcó a la famosa, quien expuso que este tipo de tratamientos no son para ella porque los considera invasivos.

