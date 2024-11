Para este otoño e invierno, Eiza González apuesta por los trajes oversize al estilo Victoria Beckham

Aunque su vida ahora transcurre en Estados Unidos, la actriz Eiza González, de 34 años de edad, arribó a México porque la noche del jueves 21 fue una de las invitadas especiales del evento GQ Men of The Year 2024. La actriz de “Baby Driver” y “Bloodshot” recibió el premio en la categoría Mejor actriz del año y también derrochó estilo debido a su elección de moda.

La también modelo es amante del estilo elegante, pero eso no le impide correr riesgos, lo que explica por qué es versátil. A fin de estar acorde al evento y a la temporada otoño e invierno, la hija de la exmodelo y empresaria Glenda Reyna eligió un look andrógino porque portó un traje oversize en color gris Oxford que combinó con una blusa camisera blanca, cinturón negro y gafas de sol de pasta negra.

Eiza González evocó a la ex Spice Girl y diseñadora de moda británica Victoria Beckham, quien a sus 50 años se ha reinventado incontables veces y ahora posee un estilo sofisticado. Además, la esposa del exfutbolista David Beckham es amante de los trajes oversize debido a que es una opción elegante y cómoda.

“Muchísimas gracias por mi premio, GQ México, me encantó celebrar con mis compañeros que admiro y respeto y mi madre que amo. Lo que no agradezco es todo el tequila que me dieron, Dios mío, pero, bueno cuando en México, ¿verdad? Gracias”, expresó Eiza González mediante una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.