Vientre plano y abdomen de acero, Sofía Castro presume su torneada figura a días de su boda con Pablo Bernot

¡Faltan pocos días para el evento del año! Desde que Sofía Castro anunció su compromiso con Pablo Bernot la emoción por verla llegando al altar vestida de blanco han emocionado al mundo del espectáculo y aunque ya tenemos algunas primeras imágenes por la boda civil que tuvieron hace unos meses, todavía falta el matrimonio por la iglesia con una icónica fiesta de la que ya se comenta que durará cuatro días. Por supuesto, la más emocionada es la bride to be, quien no ha dejado de compartir en redes sociales todos los detalles para la fecha más importante de su vida.

Pero más allá de saber qué canción bailará junto a su padre, José Alberto "Güero" Castro, Sofía Castro ha compartido constantemente cómo se está preparando físicamente para la boda, donde espera lucir un cuerpo torneado gracias al ejercicio y así lo ha dejado claro al compartir fotos y videos de sus intensos entrenamientos físicos que ya dejaron resultados como un vientre plano, un abdomen de acero y unos brazos delgados y fuertes como los de las bailarinas de ballet. ¡Y ella no es la única emocionada!, ya que su entrenador personal también ha dejado a la vista de todos cómo lograron esta sorprendente transformación.

Además, este brutal cambio físico se da a meses de que la actriz fue el centro de críticas por un rumor en el que se aseguraba que había pasado el quirófano, algo que descartó en un comunicado difundido en sus historias de Instagram y donde dejó en claro que en 2024 nadie debería de hablar del cuerpo de las personas. Recordemos que este mismo año la hija de Angélica Rivera confesó que a causa de lo que se comentó de ella en sus años más vulnerables también fue víctima de los problemas alimenticios.

Este domingo, la hija de la Gaviota, o como ella misma se nombra "Pichón", compartió una historia de Instagram donde dejó ver que ni en el día de descanso deja de entrenar para lucir espectacular el día de su boda, para la que por cierto, sólo falta poco más de una semana. Allí destacó que la motivación de un domingo vale al triple. Por si fuera poco, también volvió a dejar a la vista su increíble abdomen de acero marcado muscularmente gracias al ejercicio.

Así se prepara para su boda. (Foto: IG @sofia_96castro)

Sofía Castro revela su entrenamiento para lucir brazos de bailarina, abdomen marcado y vientre plano

Por medio de sus historias de Instagram Sofía Castro compartió una foto después de haber entrenado desde el jardín de su hogar y bajo los rayos del Sol, "en domingo vale triple @alexfitbox", escribió para acompañar la postal que por las sombras deja ver su cuerpo torneado por el ejercicio; sin embargo, esta no es la primera vez que comparte parte de su entrenamiento para lucir perfecta.

Además de la actriz, hace unas horas su entrenador personal, Alexfit Box, compartió una foto en la que la bride to be aparece posando para marcar todos los músculos de su cuerpo y el resultado es sorprendente. Allí, el experto le dedicó un tierno mensaje a la hija de Angélica Rivera en el que destacó lo comprometida que está la famosa por mantener su figura en la que destacan unos brazos torneados y fuertes, un abdomen de acero y vientre plano.

"Ya solo a semana y media de terminar Este Estalle en exclusividad para @sofia_96castro que honrado me siento de trabajar con gente comprometida y profesional!! Next!! #Alexfitbox #Estalle #AFX #ciudaddemexico", se lee en la publicación de Instagram.

Este es el sorprendente cambio físico de Sofía Castro. (Foto: IG @sofia_96castro)

Sofía Castro responde a las críticas por su cuerpo

Fue en mayo de 2024 cuando en medio de una ola de críticas sobre su cuerpo, Sofía Castro mandó un contundente mensaje a sus haters y otros internautas que la han criticado por su físico desde que es una adolescente y este 2024 en particular por una foto en la que aparece en bikini y luciendo un abdomen increíblemente marcado que la puso en la mira por supuestamente haberse operado.

Sin embargo, negó que lo anterior hubiera ocurrido, sino que en realidad la actriz perdió 13 kilos desde 2020 gracias a una buena alimentación, el ejercicio y otros hábitos saludables; ante ello destacó que "nadie tiene derecho de opinar del cuerpo de nadie".

