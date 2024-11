Emma Coronel lució un icónico vestido negro y un bolso Dolce & Gabbana de 41 mil pesos en Miss Guatemala USA

Emma Coronel no deja de robarse los reflectores a nivel mundial y después de su debut como modelo en la Fashion Week luciendo como princesa, este fin de semana la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán se convirtió en la invitada de honor de la gala de Miss Guatemala USA 2024. Allí no sólo tuvo el reconocimiento de todos los invitados, sino que una vez más se dejó ver como toda una fashionista y referente de la moda y tendencias, especialmente por un look resplandeciente y elegante en el que también llamó la atención un icónico bolso de mano de la firma Dolce & Gabbana.

La combinación de Emma Coronel se convirtió en una de las más comentadas de la noche y ella misma compartió en Instagram algunos de los detalles de su look triunfador, pero lo que sin duda se robó todos los reflectores fue un pequeño bolso de mano plateado y brillante que combinó con un elegante vestido negro con el que resaltó su figura en forma de reloj de arena. En lo que respecta a esta pieza de lujo, también destaca que tiene un precio elevado de 41 mil pesos y aquí te contamos todos los detalles.

Se trata de un bolso de la marca Dolce & Gabbana, para ser específicos el Tote Devotion Pequeña en color plata y resplandeciente y con detalles dorados. De acuerdo con el sitio web de Farfetch, esta pieza tiene un costo de 41 mil pesos y destaca por estar fabricada en Italia, sus detalles de glitter, hecha con piel de becerro y el logo de la marca en tonos dorados, así como una parte superior plegable con cierre magnético. Aunque la modelo lo llevó solo, este bolso se acompaña con una cadena dorada.

Aunque Emma Coronel lleva su vida privada alejada del ojo público, esta no es la primera vez que presume de los lujos que tiene y entre los que se incluyen looks icónicos, pero también zapatos, joyas y ahora bolsos de colección. Todo esto esto es parte de lo que lució este domingo al asistir como invitada de honor a la gala de Miss Guatemala USA 2024, pues por medio de sus historias de Instagram dejó ver una muestra de lo fashionista que lució para la ocasión.

Este es el icónico bolso que lució Emma Coronel. (Foto: farfetch.com)

Emma Coronel deslumbra con vestido entallado negro en la gala de Miss Guatemala USA 2024

Por medio de sus historias de Instagram, el pasado fin de semana Emma Coronel dio a conocer que asistiría a la gala de Miss Guatemala USA 2024 como invitada de honor y horas más tarde compartió todos los detalles de su glamuroso look. Además del bolso Dolce & Gabbana que se volvió tendencia este lunes, la modelo y esposa de Joaquín Guzmán Loera también lució un elegante vestido negro y entallado a la figura con el que resaltó su figura curvilínea.

¿Qué opinas de este look? (Foto: IG @emma.coronel.official)

El look destaca por un corte strapless y con escote en corazón puntiagudo, mientras que el resto del diseño es ajustado a la figura, aunque en la falda también se alcanza a apreciar una abertura lateral que le agrega un toque seductor a la imagen que también resalta las piernas. Para completar su outfit la exreina de belleza agregó un saco sobrepuesto en los hombros con el que lució elegante.

Emma Coronel presume lujoso bolso de Dolce & Gabbana. (Foto: IG @emma.coronel.official)

En lo que respecta al resto de su look, destaca un maquillaje natural y que resalta sus facciones, aunque el centro de atención fueron sus ojos con un make up de noche y unos labios nude. Por otro lado, para su peinado se sumó a la tendencia del "wet hair", es decir, recrear un efecto de cabello mojado y peinado hacia atrás. De acuerdo con Emma Coronel, en una noche tan importante no puede faltar la joyería y la modelo la agregó de la forma más icónica.

¡Se robó la noche! (Foto: IG @emma.coronel.official)

Para ello agregó accesorios plateados, también de lujo, primero con unas arracadas medianas que completaron su imagen y después con una pulsera discreta de diamantes que sin duda complementó a la perfección una manicura negra tipo stiletto. De esta forma Emma Coronel se coronó como la sensación del fin de semana, especialmente cuando subió al escenario junto a las participantes del certamen de belleza.

