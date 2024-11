¿Emma Coronel terminó su relación con "El Chapo"? la modelo lanza contundente mensaje sobre el capo

Emma Coronel, modelo y esposa de Joaquín Guzmán Loera, se encuentra en el ojo de la polémica luego de que sus seguidores comenzaron a difundir rumores sobre su situación sentimental actual. Fue a través de una fotografía, compartida por la empresaria, que se desataron las especulaciones sobre una presunta ruptura amorosa entre el ex líder del Cártel de Sinaloa y la madre de sus dos hijas gemelas.

Los rumores surgieron después de que Coronel Aispuro compartió una fotografía suya donde se le ve luciendo un vestido blanco, mostrando su cintura. Sin embargo, lo que destacó de la publicación fue que la modelo acompañó su imagen con una canción de Shakira, la cual se titula "Soltera" y su letra hace referencia a una mujer que disfruta de su soltería y goza con sus amigas y seres queridos.

Rápidamente la publicación de Emma Coronel recibió miles de comentarios, donde sus seguidores le preguntaban qué había pasado con el capo y si ella verdaderamente estaba soltera. Tras darse cuenta del revuelo que desató entre los usuarios de internet, la esposa de "El Chapo" rompió silencio en sus historias de Instagram y aclaró la confusión que su fotografía causó.

¿Emma Coronel terminó con "El Chapo"?

Esta fue la publicación que causó

confusión entre los fans. Foto: Instagram @emma_coronel_oficial.

Con una sólida frase, la empresaria negó haber terminado sus relación con el capo y aseguró que la canción de Shakira es una de sus favoritas, pero no refleja su situación sentimental actual. Coronel escribió en sus historias de Instagram el siguiente mensaje: "sin música porque una ya no puede ser fan de Shakira,

Coronel Aispuro ha contado - para medios estadounidenses - que actualmente se prepara para un nuevo negocio que desea desarrollar. En los últimos meses, Emma trabajó como modelo de un video musical que está disponible a través de YouTube. La esposa de "El Chapo" es la protagonista en el video musical de la canción "La Señora", un tema interpretado por Mariel Colón, abogada y amiga cercana de Guzmán Loera y Emma Coronel.

Así es la relación actual entre "El Chapo" y Emma Coronel

Emma negó la ruptura amorosa. Foto: Instagram @emma_coronel_oficial

Durante el pasado mes de agosto, Emma Coronel apareció en el programa matutino Despierta America donde fue entrevistada y cuestionada sobre la relación sentimental que actualmente mantiene con el ex líder del Cártel de Sinaloa, "El Chapo", pero no quiso profundizar en el tema y únicamente confirmó que lleva siete años sin poder ver a su esposo, quien permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence: "yo y él no podemos tener contacto", dijo la modelo al hablar sobre cómo es su matrimonio con Guzmán Loera.

