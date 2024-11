Temblor hoy en México | Microsismo de magnitud 2.3 y 2.0 en Álvaro Obregón y Benito Juárez sacuden la CDMX

La mañana de este domingo 24 de noviembre se registraron dos microsismos, uno sismo de magnitud 2.3 y otro de 2.0 en la Ciudad de México sin que se activara la alerta sísmica y sin reportes de daños, hasta ahora. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), los movimientos telúricos se reportaron en punto de las 04:42 y 06:10 horas.

El Servicio Sismológico Nacional reportó que el primer movimiento tuvo su epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón, mientras que el segundo se registró en Benito Juárez. El Sistema Estatal de Protección Civil activó el monitoreo en las diferentes regiones de la capital ante los sismos de hace algunos momentos. En tanto, la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recordó a la ciudadanía que la alerta sísmica no se activó pues la magnitud no rebasó los 5 grados en escala de Richter.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) indicó que ante los sismos registrados por el SSN con epicentro en la Ciudad de México mantiene comunicación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Según SkyAlert, el primer temblor se registró en la calle 4 en San Pedro de Los Pinos en la alcaldía Álvaro Obregón. A unos metros del Anillo Periférico. A pesar de la baja intensidad del temblor, algunos vecinos de la zona informaron en redes sociales que lograron percibir el movimiento del microsismo durante las primeras horas de este domingo.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en la CDMX?

La señal de advertencia, de la alerta sísmica, permite iniciar oportunamente los procedimientos y acciones de prevención segundos antes del arribo de las ondas sísmicas que pueden ocasionar daños.

En la Ciudad de México, Toluca, Oaxaca de Juárez y las ciudades de Acapulco y Chilpancingo en Guerrero, a través de receptores ubicados en lugares públicos se emiten alertas en concordancia con cada una de las autoridades locales de Protección Civil: Alerta Pública si se espera un sismo de efectos fuertes y Alerta Preventiva para sismos moderados.

Los sensores del SASMEX monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km. Con los datos que envían los sensores, a cada ciudad determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión del aviso de alerta sísmica.

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.

