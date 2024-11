Mamá de Christian Nodal le hace un desaire a Ángela Aguilar ¿Prefiere a Cazzu?

Ahora el público no solo está al pendiente de los pasos que da la pareja conformada por Christian Nodal y Ángela Aguilar, ya que hay millones de personas que no están de acuerdo con su amor y que no aceptan que están juntos y ahora son esposos, pero además han reaccionado a todas las interacciones que tienen los cantantes con otros, incluidos los integrantes de su familia.

Recientemente quien se ha visto envuelta en el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar es Cristy Nodal, mamá del cantante, aunque ella busca mantenerse al margen de todo el escándalo, los usuarios de redes sociales aseguran que tuvo un desaire con su nuera.

La razón por la que presuntamente Cristy Nodal tuvo un desaire con Ángela Aguilar fue debido a que no contestó en un comentario que la hija de Pepe Aguilar le escribió en sus redes sociales, puesto que en la última publicación la esposa de Christian Nodal no dudó en manifestarse con varios corazones.

Pero, aunque Cristy Nodal no respondió con palabras o emojis al comentario de su nuera Ángela Aguilar, sí le dio me gusta, por lo que algunos de los usuarios expresaron que no se trata de un desaire, si no que prefieren mantener su relación de una manera más privada.

Cristy Nodal no contestó el comentario de Ángela Aguilar, pero si reaccionó. Captura de pantalla IG/cristy_nodal

¿Cristy Nodal no quiere a Ángela Aguilar?

La razón por la que las personas también piensan que la mamá de Nodal prefiere a Cazzu, quien es a expareja de Christian y además la mamá de su nieta Inti, Es debido a que hace algunas semanas compartió un video en dónde aparece la estrella argentina cuando aún era novia de su hijo.

Contrario a lo que ha pasado con Ángela Aguilar, puesto que aunque hace poco Christian y su esposa estuvieron en la fiesta de Cristy Nodal, la señora se ha limitado en compartir fotografías de la nueva pareja sentimental del cantante sonorense, acción que ha despertado especulaciones sobre que no se llevan muy bien.

Nodal tiene una buena relación con su mamá. Foto/cristy_nodal

¿Cómo es la relación de Ángela Aguilar con la familia de Nodal?

Respecto a la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal tampoco se sabe mucho, pero los enamorados acudieron a la celebración de la mamá del artista y estuvieron muy sonrientes durante toda la noche, se les vio bailando y disfrutando y se sentaron en la mesa junto a sus seres queridos, dejando de lado que no son requeridos o que su amor no es aceptado.

Ángela Aguilar y Nodal son presas de críticas sobre su relación. Captura de pantalla TikTok

