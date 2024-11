"Voy a actuar con todo el peso de la ley": Ángela Aguilar y su mensaje a las personas que le han faltado al respeto

A lo largo de este 2024 la joven cantante, Ángela Aguilar ha estado en boca de todos por su matrimonio con Christian Nodal y sus presentaciones en distintos eventos internacionales. Ante los comentarios negativos que ha recibido en su contra en redes sociales se viralizó una entrevista donde la hija de Pepe Aguilar aseguró que va con "todo el peso de la ley" contra las personas que la critican.

En los últimos meses la intérprete de sencillos como "Qué agonía" y "En realidad" ha recibido un sin fin de mensajes que cuestionan su historia de amor con Christian Nodal, incluso algunos internautas aseguran que fue la tercera en discordia en la relación de su ahora esposo con Cazzu.

Ante esta situación, en las distintas plataformas digitales circula un video de Ángela Aguilar en el que dijo que se apegará a la ley para proceder legalmente contra las personas que han hablado mal de ella. La joven reveló que una de sus tías es su representante legal, por lo que seguramente sabrán cómo actuar ante la ola de criticas que ha recibido.

Hace unas horas el programa especializado en temas de la farándula "En Shock" compartió una parte de una entrevista que concedió Ángela Aguilar, una de las grandes voces de la música regional mexicana. La joven habló de la manera en la que afrontará los mensajes negativos en su contra.

En este sentido la esposa de Christian Nodal aseguró que en los últimos meses le han "faltado al respeto", por lo que está analizando actuar "con todo el peso de la ley". La joven de 21 años apuntó que su representante legal es su tía, lo que seguramente facilitará la manera de proceder.

En cuanto a su red de apoyo, Ángela Aguilar se dijo "afortunada" de tener una familia que la quiere y la cuida; sin embargo no son las únicas personas que la ayudan a salir adelante, pues también cuenta con amigos y fans que la han acompañado a lo largo de toda esta etapa.

"Tengo la fortuna de tener una familia que me quiere, que me cuida, de amigos que me apoyan, de fans que me escuchan", contó.