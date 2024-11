Adrián Marcelo se burla de Bárbara de Regil por hacer ejercicio en un avión: “Es un grito de atención”

La polémica no terminó para Adrián Marcelo luego de su escandalosa participación en “La Casa de los Famosos México”, pues el influencer regiomontano se mantiene en el ojo del huracán debido a sus declaraciones con las que, incluso, se involucra en conflictos ajenos a él. Como lo ocurrido con Bárbara de Regil ya que el youtuber se sumó las burlas y críticas contra la actriz por hacer ejercicio en pleno vuelo durante un largo viaje en avión, algo por lo que usuarios la tacharon de “exagerada”.

Durante su reciente participación en un podcast, Adrián Marcelo vio por primera vez el video en el que la actriz de “Rosario Tijeras” se ejercitaba en un avión y aunque al principio consideró que se trataba de una broma, al percatarse de que sí había sucedido comenzó a reír y burlarse asegurando que se trataba de una necesidad de la también modelo por llamar la atención, incluso, indicó que podría tratarse de una estrategia de marketing.

“En primera clase haciendo ejercicio… Esto no está bien. Esto está mal, Bárbara de Regil, necesitas atenderte, tienes un problema serio. Hablen con ella, no puedes hacer eso, es un grito de atención que ni yo que me encanta atraer la atención, te lo digo, llegar a esto es algo terrible. Muy mal, lo único que quiero es un video donde dice que está bromeando, necesito una explicación seria de esto, no estoy a gusto, me exaltó mucho lo que acabo de ver”, dijo el influencer.

El contenido en las redes sociales de Bárbara de Regil se ha caracterizado por estar enfocado en el mundo fitness y la alimentación saludable, pasión a la que dedica esfuerzo y tiempo desde hace más de 10 años. Durante este tiempo ha enfrentado un sinfín de críticas, algo que ha dejado de lado decidida a cuidar su salud y así ocurrió con su viaje en avión en el que decidió levantarse en el pasillo para hacer ejercicio.

Ante las críticas que recibió de internautas que la tacharon e “ridícula” y “exagerada”, Bárbara de Regil explicó que estaba en un vuelo de más de 30 horas y cada cierto tiempo tenía que mantenerse activa para evitar la trombosis. La actriz dejó claro que no le importaban los comentarios negativos y en su viaje de 45 horas de la Ciudad de México a Dallas, Qatar y Bangkok decidió repetir la rutina y enviar un contundente mensaje a quienes la atacaron en redes.

“Por si traían el pendiente… 45 horas hice para llegar a Bangkok y por supuesto que cada hora (a esxcepción de las 9 que me dormí) me paré a caminar, hacer sentadillas, etc. Algunos hicieron un desmadre por el video que subí, digo 'MVM', a mi lo único que me importa es que si a una una sola persona la motivé a no estar sentada más de tres horas en donde sea por salud, con eso me basta", escribió.