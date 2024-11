Facundo revela que un conocido villano de telenovelas le dio una cachetada y lo hizo llorar

Esteban Facundo Gómez Bruera, artísticamente conocido como Facundo, fue el invitado especial del programa de YouTube “Envinadas” que conducen las famosas Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas y durante la charla hizo un confesión: un famoso villano le dio una cachetada. El conductor de televisión de 46 años de edad, expresó que se trató de un momento “indigno”, ya que incluso rompió en llanto.

Desde el sillón del programa digital, el exparticipante del reality show “Big Brother VIP” -programa de telerrealidad del que también fueron parte Arath de la Torre y Galilea Montijo, ganadora de esta edición- detalló cómo fue el abrumador encuentro que a la fecha recuerda con cierta pena y vergüenza.

Facundo recordó que quiso abordar a este actor mexicano para hacerle tres preguntas básicas, de modo que la única intención era interactuar. Por lo mismo, abordó al villano telenovelas en los pasillos de Televisa, pero éste reaccionó agresivamente y le contestó “no, no mam3s, sácat3 a la chingad*, traigo prisa”.

El comediante detalló que este “lenguaje a mí me abrió la puerta para decirle ‘no seas pend3jo, es en ching*’”, sin imaginar que el famoso actor reaccionaría mal porque recurriría a la agresión física. “A mí no me dices pend3jo”, recordó Facundo que le dijo el actor, quien lo señaló con una mano y, de momento, con la otra mano le dio una cachetada.

Facundo recordó cómo un famoso actor mexicano lo agredió físicamente. Foto: Instagram “Envinadas”.

Facundo recuerda el día que Sergio Sendel lo agredió físicamente

Al recordar este momento incómodo, Facundo reveló que el actor Sergio Sendel, de 58 años, fue quien le propinó la cachetada. También expuso que en ese momento el famoso villano era conocido por su temperamento explosivo, de modo que, hasta cierto punto, su reacción no lo sorprendió tanto.

“¡Mocos! Y me reventó un cachetón porque, además, como que me señaló con esta (mano), pero me surtió con esta (mano)”, expresó Facundo al compartirles a las presentadoras de “Envinadas”.



Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas reaccionaron con sorpresa al escuchar la anécdota de su invitado, a quien Mariana Botas le dijo “ni la viste venir”. En respuesta, el comediante agregó que lejos de enojarse o querer regresar la agresión, se puso a llorar y le pidió una disculpa al actor.

“Después del cachetín, es como ‘perdón’ (con voz de llanto), pero no estás llorando, pero estás llorando. Es bien indigno, es muy indigno. Fue como ‘perdón, Sergio, si te ofendí’ en vez de decirle ‘qué te pasa, c*brón, a mí no me vas a andar cacheteando’”, expuso Facundo, quien admitió “soy malísimo para los madrazos”.

