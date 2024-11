Conductor que fue despedido de “Venga la Alegría” deja la farándula para ser sobrecargo y lo rechazan

William Valdés estuvo dos años en “Venga la Alegría”, pero su repentina salida dio de qué hablar y más tarde sus declaraciones sobre el matutino le ganaron fuertes críticas. Aunque han pasado varios años, el actor ha señalado más de una vez haber enfrentado crisis económicas debido a que no encuentra trabajo y fue así como, decidido a dejar la farándula, se postuló para ser sobrecargo sin imaginar que sería rechazado.

En 2022 el conductor cubano abandonó las filas de “Venga la Alegría” en donde compartió cuadro con Kristal Silva y Cynthia Rodríguez, los rumores no se hicieron esperar y decidió mudarse a Miami, Florida, en búsqueda de nuevas oportunidades profesionales. Aunque no ha sido fácil y así lo relató en el reciente episodio del podcast en su canal de YouTube, donde habló de la manera en la que fue rechazado por American Airlines para ser sobrecargo, pues deseaba tener viajes gratis.

“Dije: ‘Ok, pues esta es la señal, es la señal que básicamente tengo que seguir en lo mío. Sí me dolió un poco el ‘no’ porque los ‘no’ sí duelen. Me gustaría saber qué fue lo que me falto para que me dijeran ‘sí’ (…) Sí me dolió un poquito, pero aquí está la señal, es que tengo que seguir adelante, obviamente no voy a dejar pasar ningún trabajo que me toque”, dijo William Valdés.

William Valdés rompió en llanto al hablar de la falta de trabajo y dinero

Durante una entrevista que tuvo para “Cara a Cara” el año pasado, William Valdés no pudo contener el llanto al hablar de la falta de trabajo y, como consecuencia, de la crisis económica que había enfrentado desde su salida de “Venga la Alegría”: “Me tocó sentarme bajo el sol como 12 horas, que es como tratan a los extras, terrible (…) No es que sea un trabajo malo, porque ningún trabajo es malo. Si mañana me tengo que ir a trabajar a un restaurante pues lo tengo que hacer y posiblemente lo haga”.

El también actor arremetió contra el matutino y expresó lo difícil que fue para él estar en el proyecto donde, asegura, no aceptaban sus ideas. En redes sociales Valdés ha recibido fuertes críticas por sus declaraciones; además, internautas han señalado que era uno de los presentadores más odiados del proyecto.

“Para mí profesionalmente no era un reto, dentro del programa creo yo no crecí en lo absoluto, creo que no dejé una marca, huella y hay muchos factores que no voy a entrar en detalle, porque ya pasó (…) Quiero llegar a ser un buen conductor, periodista, por ahí va la cosa, por ahí va mi camino”

William Valdés revela que fue rechazado como sobrecargo en Estados Unidos. Foto: IG @williamvaldes

