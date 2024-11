Vadhir Derbez hace pasar incómodo momento al "Capi" Pérez, ¿tomó venganza por Katy Perry?

Vadhir Derbez hace pasar incómodo momento al 'Capi' Pérez Cuartoscuro / TikTok @vengalaalegria

Vadhir Derbez ha logrado abrirse paso en la industria por su talento como actor y cantante, así como por su atractivo físico y simpatía con la que una vez más acaparó la atención del público cuando hizo pasar un incómodo momento al “Capi” Pérez usando sus mejores pasos al ritmo de reguetón. Fanáticos han aplaudido lo ocurrido, pues aseguraron que el hijo de Eugenio Derbez habría tomado venganza por la bochornosa experiencia de Katy Perry en “Venga la Alegría”.

El hijo del productor Eugenio Derbez fue uno de los invitados especiales en "Venga la Alegría" en donde, al igual que Katy Perry, participó en diversas dinámicas junto a los conductores. Aunque él decidió hacer de su experiencia un poco diferente y llevó uno de los juegos demasiado lejos, lo que hizo pasar al "Capi" Pérez un incomodo instante en pleno programa y no dudó en expresarlo terminando tirado en el piso.

Todo ocurrió durante la sección “Gánale al Capi” en la que Vadhir Derbez se enfrentó al conductor un reto de baile, por lo que no dudó en mostrar sus mejores pasos al ritmo de la canción “Dura” de Daddy Yankee. Sin embargo, no se conformó y el cantante lo llevó aún más lejos bailándole al también comediante que no tuvo de otra que declararse perdedor y quedó tendido en el piso.

Vadhir Derbez hace pasar incómodo momento al "Capi" Pérez en "Venga la Alegría". Foto: Captura de pantalla TikTok @vengalaalegria

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas aseguraron que Vadhir Derbez se habría vengado por lo ocurrido en la visita de Katy Perry: “Ultimamente se está poniendo bien raro”, “Fue la venganza de Katy”, “Que ganas de ser ‘Capi’”, “VLA se está poniendo raro”, “Cuántas envidiando a ‘Capi’”, “Que turbio Vadhir”, “No tanto como lo que sufrió Katy Perry”, “Sentí cosas de ‘La Familia P. Luche’” y “Lo mando Katy Perry”.

¿"Capi" Pérez salvó la experiencia de Katy Perry en "Venga la Alegría"?

Pese a la ola de burlas y críticas que recibió "Venga la Alegría" por las dinámicas durante la visita de Katy Perry, en redes sociales se hizo viral un video del instante que habría compartido "Capi" Pérez con la cantante en la que les observa entre risas y una entretenida conversación. Ante esto, algunos internautas han señalado que el comediante habría logrado salvar la experiencia de la artista en el matutino.

Ante el alboroto en redes, “Capi” Pérez reveló que en su conversación con Katy Perry sólo hablaron sobre pañales ya que él recientemente le dio la bienvenida a su primer hijo, a quien llamó Vicente, mientras que la cantante tiene una hija de cuatro años de edad llamada Daisy que tuvo con su pareja, el actor Orlando Bloom.

