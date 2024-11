Fue uno de los actores más famosos del cine de ficheras y hoy no tiene dinero ni trabajo

Rafael Inclán ha cimentado una larga trayectoria en el cine, teatro y la televisión mexicana, sin embargo, en los últimos años ha atravesado problemas económicos y laborales por lo que ahora confesó que ha tenido que recurrir a prestamos para cubrir sus gastos diarios debido a que no tiene empleo y tampoco dinero.

El actor fue muy popular en los años 70 por su participación en el cine de fíchelas junto a otros grandes personajes como Sasha Montenegro, Lyn May, Alfonso Zayas Angélica Chaín, Andrés García, Maribel Guardia, Carmen Salinas y Luis De Alba. Este género aunque también fue muy polémico tuvo un gran éxito y dejó huella en el cine mexicano.

Sin embargo, tras su paso por el cine de ficheras, Rafael decidió alejarse y adentrarse en el mundo de las telenovelas y el teatro, donde logró colocarse como uno de los actores más queridos. A pesar de ello y de su talento en la actuación, a sus 83 años le ha costado mantenerse con trabajo constante, por lo que va de proyecto en proyecto.

Su trayectoria incluye más de 90 películas, 30 telenovelas, al rededor de 17 series de televisión y 10 obras de teatro. Durante su carrera actoral también ha sido galardonado con varios premios como Premio al mejor Primer Actor, Mejor actor estelar y Mejor actor de reparto.

El actor fue un personaje muy famoso en el cine de ficheras en la década de los 70 | Foto: YouTube Cine ficheras

Rafael Inclán sin dinero ni trabajo

En una reciente entrevista a medios de comunicación Rafael Inclán reveló que hace poco terminó la obra “Perfume de Gardenia” y no tenía ningún proyecto en puerta, al menos en lo que resta del año, por lo que tendría que esperar hasta el 2025 para volver a obtener un ingreso con la tercera temporada de “¡Chócalas Compayito!”

“No tengo chamba en Televisa, en enero empezamos la tercera temporada de ““¡Chócalas Compayito!”. No tengo trabajo ahorita, lo he tirado todo gracias a Dios. Nunca he sido ahorrativo”, declaró entre risas.

A su vez, cuando le cuestionaron sobre cómo celebraría la época decembrína señaló que no haría nada y reiteró que porque su economía no estaba muy bien, pues no tenía dinero ahorrado y siempre ha sido de las personas que se gastan todo su dinero y no ahorra nada.

El actor no tiene ahorros y nunca ha reservado dinero para cuando lo pueda necesitar | Foto: Cuartoscuro

¿Qué estudios tiene Rafael Inclán?

Rafael Inclán nació en Mérida en el estado de Yucatán el 22 de febrero de 1941. A pesar de que tienen un gran talento para la actuación nunca ha mencionado que tengo algunos estudios formales ni universitarios. De acuerdo con lo contado por él mismo, trabajo desde muy joven en todo tipo de oficios como taquillero, animador y bodeguero hasta que conoció el teatro y se enamoró de él.

