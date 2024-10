Daniela Luján revela por qué el ramo de su boda con girasoles fue especial para ella y su esposo

Este año el amor se ha desbordado entre personalidades de la farándula y una muestra de esto fue la boda de la actriz y presentadora mexicana Daniela Luján, quien le dio el gran “sí” a su ahora esposo, Alberto Monroy, el pasado 26 de octubre en una ceremonia llena de detalles simbólicos que se efectuó en Querétaro. En el marco de la celebración, la famosa estuvo revelando el significado de ciertos elementos, con lo que puso de manifiesto que se trató de una boda en la que se cuidó hasta el mínimo aspecto.

Uno de los detalles que más llamó la atención de la boda de la actriz, de 36 años de edad, es que eligió flores amarillas para la decoración y otros elementos, como su velo que tuvo diversos bordados. Además, estas flores igual fueron parte de su colorido ramo, razón por la que sobresalió en sus fotos.

En el reciente episodio del programa de YouTube “Envinadas”, Daniela Luján explicó que no eligió cualquier flor amarilla, sino que apostó por los girasoles debido a que tienen un significado especial para ella y su esposo. La actriz de “El diario de Daniela” expuso que estas flores han sido parte de su relación amorosa y eso hizo que ganara un valor sentimental.

“Mi ramo es precioso. A mí me gustan las cosas alegres y lo que quiero en mi boda es desparpajo y alegría. Y los girasoles son parte importante de nuestra historia de amor, y pues mi ramo tiene mucho girasol , explicó Daniela Luján en el programa que conduce con Jessica Segura y Mariana Botas.

Daniela Luján y Alberto Monroy se casaron en Querétaro. Foto: Instagram Daniela Luján.

Qué significado tienen los girasoles

Cada flor tiene un significado y los girasoles son conocidos por su belleza que resulta particular. Esta flor es colorida debido al amarillo intenso que cubre los pétalos, así que transmite alegría y felicidad. Tiene un largo tallo, lo que genera que la flor puede “caerse” y no reciba la misma cantidad de rayos de sol; sin embargo, un dato curioso es que los girasoles se ayudan entre ellos cuando esto pasa o no hay rayos de sol intensos porque se miran entre sí para recargarse de energía y vida.

Es por ello que obsequiar girasoles es simbólico, ya que el acto de amor entre ellos se transmite entre las personas; en pocas palabras, los girasoles son sinónimo de amor, felicidad y unión, y ese fue el mensaje que Daniela Luján externó en su boda.

De dónde es el ramo flora que Daniela Luján usó en su boda

Daniela Luján también reveló que su ramo es doblemente especial porque lo realizó una seguidora del programa “Envinadas”, así que la describió como una “envinada emprendedora”. La joven es propietaria de Loretta Floristería y ofrece sus servicios en Ciudad de México, además de que hace envíos en la capital y el área metropolitana. La filosofía de trabajo de la florista es “flores que expresan lo que sientes” y, partiendo de esto, orientó a la también cantante, quien así supo que los ramos pueden tener y contar historias.

Loretta Floristería se encargó de los arreglos florales para la boda de la famosa. Fotos: Instagram Daniela Luján.

“El ramo de Daniela fue inusual, original y único, tal como ella, como el amor que ella y Mario se tienen; somos muy felices de ser parte de este gran amor”, se lee en la cuenta de Instagram de Loretta Floristería.

“Me enseñó como varios tipos de ramos, o sea, que los ramos tiene varias formas: lo puedes hacer como redondito, con caída como cascada”, compartió Daniela Luján, quien externó su asombró al conocer acerca del mundo de los ramos florales. “Entonces, el mío no es precisamente redondito, es más como despeinado; obviamente tiene girasoles y un tipo de eucalipto”.

