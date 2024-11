Stylist de Briggite Bozzo revela la verdadera razón por la que la actriz habría sido hospitalizada

Laura, la stylist de Brigggite Bozzo nuevamente está envuelta en la polémica debido a que habría revelado las supuestas verdaderas razones por las que la exintegrante de La Casa de los Famosos habría sido hospitalizada en días pasados.

Todo comenzó luego de que Briggitte Bozzo fuera hospitalizada de urgencia y alarmara a sus fans, ella aseguró no dio detalles precisos de su hospitalización pero compartió “me deshidraté. Empecé a vomitar mucho, empezaron a darme muchas cosas, no pude dormir toda la noche, ahorita me están poniendo un medicamento", algunos pensaron que tendría una intoxicación.

"Todo el tiempo está comiendo pizza, sándwiches. Le he dicho que debe comer comidas casera", confesó Laura.

Por su parte Laura, su stylist y amiga, al ser cuestionado sobre el estado de salud de la exintegrante del Team Mar, dijo que su problema es por malos hábitos alimenticios porque solamente come alimentos como pizza y toma muy poca agua, además dijo que acude con el médico que le habría recomendado Karime Pindter para adelgazar y al parecer las pastillas le estarían cayendo mal.

"Las pastillas para adelgazar le están haciendo mal", aseveró Laura.

Briggitte Bozzo tuvo que cancelar varios eventos públicos Foto: Instagram briggi_bozzo

"No toma nada de agua, tiene que tomar más agua", relató Laura.

Tunden en redes a stylist de Briggitte Bozzo por revelar la verdadera razón por la que la actriz habría sido hospitalizada

El hecho provoco que la tundieran en redes sociales debido a que condenaron que hablara sobre la salud de otra persona y señalaron que en caso de ser verdad lo que dice, está mal que traicione a su amiga revelando información que ella no quería compartir públicamente.

"Cuando yo tengo más hate es mejor para mí y si me funan mejor, porque cuando más me funan ustedes, más tengo trabajo", sostuvo Laura.

Laura afirma que no le molesta el hate y que por el contrario, le genera más trabajo Foto: Instagram pitufinalau

