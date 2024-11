Briggitte Bozzo da actualización sobre su estado de salud y pese a hospitalización sigue con sus proyectos: "ando bien débil"

Briggitte Bozzo reapareció en redes sociales a través de un en vivo mediante su cuenta de Instagram, donde sorprendió a sus seguidores y fans debido a que se mostró recuperada y lista para cumplir con sus compromisos laborales, sin embargo, detalló que todavía se encuentra en recuperación.

El pasado sábado 16 de noviembre, la actriz tuvo que cancelar su participación en los Kids’ Choice Awards evento en el que estaba nominada como "Actriz Favorita" debido a que comenzó a presentar malestares que la angustiaron debido a que fueron muy repentinos. Inmediatamente tuvo que ser llevada all hospital para revisar qué era lo que le ocurría.

De acuerdo con lo relatado por “Briggi” los médicos le informaron que tenían un cuadro de deshidratación, por lo que tenía que permanecer internada para estabilizar sus signos vitales. Fue precisamente desde el hospital, donde Bozzo informó a sus seguidores lo que le acababa de ocurrir, pero también aprovechó para decirles que no se preocuparan.

En los días siguientes, la exparticipante de La Casa de los Famosos México estuvo un poco ausente en sus redes sociales y solo apareció para dar actualizaciones de su estado de salud. Ayer indicó que se encontraba en su casa haciendo reposo, pues tenía que cuidar su salud para poder retomar su compromisos laborales.

Durante el video en vivo que realizó en su perfil de Instagram, la actriz venezolana estaba arreglando su cabello y maquillándose y mientras se arreglaba mencionó que está mejor, pero todavía le duele su brazo por el medicamento que le suministraron. Aunque dijo que todavía tenía que estar en reposo pero ya no podía porque tenía que cumplir con compromisos de la obra “Señora Presidenta” que estrena en cuatro días.

“Ando bien débil, pero ya ando mejor de defensas. Todavía me duele un poco el brazo, seguimos en recuperación, debería seguir descansando pero estrenamos obra en cuatro días. Si me estoy cuidando tranquilos”, dijo en el live.

Una noche antes de los premios Kids’ Choice Awards Briggitte relató comenzó a sentirse mal pero permaneció en su casa, pero con el paso de las horas empezó a vomitar, por lo que sus síntomas empeoraron y tuvo que ir al hospital. Ahí le informaron que padecía un cuadro severo de deshidratación y debía quedarse en reposo.

“Hoy tenía los Kids’ Choice Awards', pero me deshidraté, empecé a vomitar mucho, me empezaron a dar muchas cosas. No pude dormir en toda la noche, ahorita me están dando medicamento y cosas”, detalló Brigitte Bozzo.