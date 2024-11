Briggitte Bozzo reaparece en redes sociales después de que fue hospitalizada, ¿cuál es su estado de salud?

Ayer 16 de noviembre, los planes de la actriz venezolana Briggitte Bozzo cambiaron drásticamente porque asistiría a los Kids’ Choice Awards México 2024, pero su plan se frustró porque se sintió mal y fue hospitalizada. La tarde de este domingo, la joven, de 23 años de edad, reapareció en redes sociales, con lo que expuso que se encuentra mejor de salud.

La exparticipante de “La Casa de los Famosos México” recurrió a una historia de Instagram para exponer que ya está mejor; en ésta, publicó un collage de cuatro fotos en las que aparece sonriente y escribió la leyenda “ya ando un poquito mejor, felinos”. En breve, sus fans reaccionaron y compartieron la foto para mostrarle que están atentos a ella.

De esta manera, Briggitte Bozzo informó que ya se encuentra en su casa; al parecer, sigue haciendo reposo para terminar de mejorar, recargar pilas, estar al 100% y retomar sus actividades laborales, ya que actualmente trabaja en la obra de teatro “La señora presidenta” en la que también participan Arath de la Torre y Mario Bezares (a) “Mayito”, quienes fueron parte de su “Team Mar” en el reality show de Televisa.

La tarde de ayer, la actriz y generadora de contenido salió a comer previo a alistarse para acudir a la grabación de los Kids’ Choice Awards México 2024. Sin embargo, luego compartió historias de Instagram en las que aparecía en el hospital; explicó que sufrió una severa deshidratación que derivó en vómitos constantes, así como insomnio.

“Hoy tenía los Kids’ Choice Awards’, pero me deshidraté, empecé a vomitar mucho, me empezaron a dar muchas cosas. No pude dormir en toda la noche, ahorita me están dando medicamento y cosas”, detalló Brigitte Bozzo.