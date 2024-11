Ana Martín presume a “su novio” y revela que se enamoró a primera vista

A través de sus redes sociales, la primera actriz Ana Martín dio a conocer que tuvo un amor a primera vista y se encuentra feliz, ya que tiene “novio”. Esto conmovió a los seguidores de la protagonista de “El pecado de Oyuki”, ya que reaccionaron emotivamente y le dejaron comentarios como “qué belleza”.

Mediante una publicación de Instagram, red en la que tiene 1.5 millones de seguidores, la actriz mexicana, de 78 años de edad, externó lo siguiente: “¡Ya tengo novio. Mi ‘Chocoyito’ me está declarando su amor y yo… ¡me enamoré a primera vista! ¡Esta gotita de miel cayó rendida al instante!”.

Con un tierno video, Ana Martín reveló quién es su “novio”: se trata de un cotorro que la acompaña en el set de grabación de la telenovela “Amar” cuyas grabaciones se realizan en playas de Nayarit. Al parecer, el ave es parte del melodrama -que protagonizan Eva Cerdeño y David Zepeda- y por eso la actriz ha hecho un vínculo con él.

Además del video, la primera actriz también compartió dos fotos en las que aparece con el ave, quien se colocó en su hombro izquierdo. El contenido fascinó a los fans de la actriz y se evidencia con los comentarios, entre los que destacan los siguientes: “Qué amor, qué lindas fotos”, “hasta los pajaritos aman” y “qué bellas fotos, hasta los pajaritos entienden tu lenguaje de amor”.

Quién es Ana Martín

Ana Martín es una primera actriz mexicana de cine y televisión. Nació el 14 de mayo de 1946 en Ciudad de México bajo el nombre de Ana Beatriz Martínez Solórzano. Desde pequeña demostró sus dotes en la actuación, ya que creció en un entorno artístico debido a que su padre, Jesús Martínez, era comediante.

Tiene raíces nicaragüenses gracias a su madre, Dinah Solórzano; de hecho, cuando era pequeña vivió en Nicaragua. Sin embargo, se estableció en México, donde forjó su carrera como actriz. Desde joven, se codeó con figuras clave del país, como Agustín Lara y Pedro Infante.

Ana Martín con su “Chocoyito”.. Foto: Instagram Claudia Martín.

Por qué Ana Martín nunca se casó

En 1963, Ana Martín se convirtió en la primera mexicana en participar en el certamen de belleza Miss Mundo. Esto catapultó su carrera, ya que fue considerada una de las mujeres más bellas de su época. Aunque rompió numerosos corazones, la famosa nunca se casó y decidió que no tendría hijos, lo que no era común en su época. Ha expuesto que tomó estas decisiones porque siempre creyó en el “amor libre” y no en promesas o juramentos como “hasta que la muerte nos separe”.

