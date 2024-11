Briggitte Bozzo es hospitalizada de emergencia después de sufrir vómitos, ¿cuál es su estado de salud?

La actriz compartió con sus seguidores su estado de salud. Instagram/@briggi_bozzo

La actriz y modelo venezolana Briggitte Bozzo, reconocida por su participación en "La Casa de los Famosos México", fue hospitalizada de emergencia el sábado 16 de noviembre de 2024 debido a un cuadro de deshidratación severa. Este incidente ocurrió horas antes de su esperada asistencia a la ceremonia de los Kids' Choice Awards 2024, donde estaba nominada en la categoría de "Actriz Favorita".

Nacida el 19 de agosto de 2001 en Maracay, Venezuela, Briggitte Marina Bozzo Arcila inició su carrera artística a temprana edad, pues a los cuatro años, debutó en la telenovela "Rebelde" (2004), interpretando un pequeño papel. Posteriormente, participó en producciones como "Amar de nuevo" (2011), "Corazón valiente" (2012) y "Silvana sin lana" (2016), donde interpretó a "Lupita", papel que le otorgó gran reconocimiento.

Además de su carrera actoral, Bozzo se ha destacado como influencer en redes sociales, acumulando millones de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte contenido relacionado con moda, belleza y estilo de vida. Y es que gracias a su indudable belleza y talento, fue invitada a esta importante entrega de premios, lametablemente no pudo asistir debido a problemas de salud.

Antes de su hospitalización en noviembre de 2024, Briggitte había enfrentado otros desafíos de salud, pues en el mes de septiembre, durante su participación en "La Casa de los Famosos México", sufrió una caída de aparatos en el reality, que resultó en un esguince en su tobillo derecho. Este incidente requirió atención médica inmediata y un periodo de reposo para su recuperación.

Fue así como este 16 de noviembre, horas antes de la ceremonia de los Kids' Choice Awards, Briggitte Bozzo fue ingresada de emergencia en un hospital debido a síntomas de deshidratación y vómitos persistentes. Desde la cama del hospital, la actriz compartió con sus seguidores en redes sociales:

Hoy tenía los Kids’ Choice Awards, súper temprano. Ya tenía el outfit, tenía todo, pero me deshidraté, empecé a vomitar mucho y me empezaron a dar muchas cosas; no pude dormir en toda la noche. Ahora me están poniendo el medicamento, declaró Briggitte Bozzo en sus historias de Instagram.