Gala Montes confirma que entre ella y Briggitte Bozzo ya no hay amistad: “no la odio ni le deseo el mal”

Se acabó el programa, se terminó la amistad. Así fue la relación entre Briggitte Bozzo y Gala Montes, quienes formaron parte del Team Mar, uno de los más queridos de La Casa de los Famosos segunda temporada. A pesar de que mostraron ser amigas muy cercanas y de muchos años, la también cantante reveló que actualmente existe un distanciamiento entre ellas y que incluso ya no se dirigen la palabra.

Briggitte y Gala se conocieron cuando eran muy pequeñas, ambas empezaron su carrera en el mundo de la actuación a los seis y siete años. Gracias a algunos proyectos en los que trabajaron juntas pudieron formar una amistad que duró muchos años, pero al terminar el reality show empezaron las diferencias y todo terminó en el fin de la relación entre ellas.

Fue durante una entrevista en el programa de YouTube de Yordi Rosado donde Gala fue cuestionada a cerca de su relación con Briggitte y confesó que hubo un escándalo recientemente que fue el detonante de su distanciamiento pero aclaró que ya había notado algunas actitudes que la habían lastimando y no lo iba a permitir, por eso decidió alejarse.

La también cantante no tuvo problemas al hablar de sus otros compañeros, compartió que todavía tiene buena relación con Arath de la Torre, Mario Bezares y Karime, pero con Briggitte no y dejó claro que no piensa retomar su amistad hasta que ella cambie algunas actitudes que Gala considera que la hirieron mucho.

La actriz aclaró que sigue teniendo una buena relación con los demás integrantes de team mar, menos con Briggitte | Foto: Instagram @yordirosadooficial

Gala Montes ya no es amiga de Briggitte Bozzo y no piensa retomar su relación

La exparticipante de La Casa de los Famosos lamentó que su relación con Briggitte se tornara de esa forma al salir del programa, pues siempre fue una persona a la que quiso y apreció mucho por haber compartido tantos momentos de pequeña pero ya Montes señaló que ya no está dispuesta a que la lastimara más.

"Es una persona con la que trabaje de niña, hicimos muchas cosas de niñas, travesuras y hay un vínculo especial (...) pero el juego ya se acabó, ya no puedo seguir protegiendo las cosas que dices porque me lastiman y cuando alguien hace algo sin querer para lastimarte una, dos o tres veces ya no está padre”.

Gala expresó que cuando su amiga trabajé algunos aspectos emocionales en su vida, tal vez pueda volver a entablar una relación amistosa con ella, pero mientras tanto no quiere compartir nada con ella. Expresó que no la odia, ni tiene nada en contra de ella, simplemente ha tomado distancia.

"Con Briggitte no (hay buena relación) hasta que no trabaje ciertas partes de su persona que creo que tiene que trabajar (…), no tengo nada en contra de ella, no la odio, no quiero que le vaya mal, yo ahorita a esta persona no quiero porque me ha afectado lo que dice, no habla con mucho asertividad porque está viviendo muchas cosas y muchos procesos, no haría algo para afectarla”.

¿Qué pasó entre Gala Montes y Briggitte?

Al terminar el reality en el que Gala y Briggitte estuvieron, se desató una polémica luego de que la stylist de Bozzo arremetió contra Montes por regresarle ropa en mal estado y por supuestamente quedarle a deber dinero de algunas prendas. Sobre lo ocurrido la venezolana defendió a la diseñadora, algo que molestó a la actriz.

Briggitte no ha mencionada nada sobre su relación con Gala, únicamente ha mencionada que cada una está ocupada en proyectos | Foto: Instagram @briggi_bozzo

