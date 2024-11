"Está en días complicados": Crystal Mendivil informa que su esposo sigue hospitalizado, comparte un desgarrador VIDEO

Durante los primeros días del mes de noviembre te informamos que el esposo de la conductora de televisión, Crystal Mendivil estaba atravesando una importante crisis de salud que lo llevó a pasar varios días en el área de terapia intensiva de un hospital de la Ciudad de México.

A pesar de que se creía que su salud iba mejorando hace unas horas la conductora de Imagen Televisión reapareció en Instagram para compartir el reciente reporte médico de su esposo, Aarón Rodrigo Guerrero Gutiérrez. También aprovechó el espacio para pedir apoyo a sus seguidores en la plataforma digital.

Fue la mañana del viernes 15 de noviembre cuando Crystal Mendivil subió un comunicado solicitando donadores de sangre para su esposo, Aarón Rodrigo Guerrero Gutiérrez. Minutos más tarde compartió un video en el que mostró la sorpresa que tuvo para su pareja sentimental.

Ante sus más de 33 mil seguidores en Instagram, Crystal Mendivil, conductora de Imagen Televisión, solicitó apoyo a sus fans para la donación de plaquetas. La presentadora detalló que su pareja sentimental se encuentra bajo observación médica en la Ciudad de México.

Tras solicitar apoyo a sus fans, Crystal Mendivil compartió un mensaje agradeciendo todo el apoyo que le han brindando sus compañeros y amigos en este complicado momento de salud que vive su esposo, Aarón Rodrigo Guerrero Gutiérrez. Detalló que su pareja sigue en tratamiento y su condición es "delicada".

"Mi esposo sigue en tratamiento y no ha sido pero pera nada fácil. Ayer el director del hospital me buscó y me dice: Crystal.. vemos a Aarón muy decaído, está en días complicados por el tratamiento", escribió.