Chris Evans asegura que está listo para convertirse en padre, ¿Alba Baptista embarazada?

Chris Evans es uno de los actores más destacados en Hollywood, su papel como Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) impulsó aún más su ya exitosa carrera y ahora está decidido a dar un paso más en su vida personal. En una reciente entrevista reiteró su deseo de convertirse en padre y expresó estar listo para hacerlo junto a la modelo Alba Batista, con quien se casó en 2023.

El actor, de 43 años de edad, mantiene fuera de los reflectores los detalles de su vida privada, pero esto no ha evitado que surjan detalles y sea cuestionado al respecto. Como ocurrió recientemente, pues Access Hollywood le preguntó si algún día se convertiría en padre “superhéroe”, a lo que él dijo entusiasmado: “Sí, eso espero. Sí, desde luego. El título de papá es emocionante”.

Anteriormente, la estrella de Marvel había revelado que ser padre era uno de sus más grandes anhelos. Como lo hizo para la revista People: “Eso es absolutamente algo que quiero. Esposa, hijos, formar una familia. Cuando lees sobre los mejores artistas, ya sean actores, pintores, escritores, la mayoría de ellos admite que no fue el trabajo que hicieron de lo que están más orgullosos, sino de las relaciones, las familias que crearon, el amor que encontraron, el amor que compartieron”.

Chris Evans asegura que está listo para convertirse en padre con Alba Baptista. Foto: IG @alba.baptista

La boda secreta de Chris Evans y Alba Baptista

Los rumores de un romance entre Chris Evans y Alba Baptista comenzaron en 2022, se mismo año el actor de “Los Vengadores” lo hizo oficial con una fotografía en redes sociales que generó gran alboroto entre sus fanáticos. Aunque sus seguidores indicaron que la relación habría iniciado antes y así lo revelarían detalles que se difundieron rápidamente en redes como pruebas de que había algo más que una amistad entre ellos.

En 2020 el actor comenzó a seguir en Instagram a Alba Baptista, de 27 años de edad, y aunque ella respondió hasta 2021 coincidieron en Europa por proyectos en común. En noviembre de 2022 Evans dijo a People que estaba feliz en su vida personal y ya deseaba formar una familia: “Esas cosas son las más importantes. Me encanta la idea de tradición y ceremonia. Tuve mucho de eso en mi vida, así que la idea de crear eso, no se me ocurre nada mejor”.

Pese al hermetismo con el que han mantenido los detalles de su relación, en septiembre de 2023 Page Six informó que Chris Evans y Alba Baptista llegaron al altar en una íntima ceremonia en la residencia del actor en Boston, Massachusetts. Lo que coincide con la reunión que tuvieron Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner en la misma ciudad, tras ser invitados en la boda.

Chris Evans y Alba Baptista se casan luego de dos años de relación. Foto: TW @Peli_Comic

