Denzel Washington reveló cuales serán sus últimas películas antes de retirarse de la actuación

A sus 69 años Denzel Washington se ha establecido como uno de los actores más destacados y talentosos de Hollywood, el cual ha sido galardonado en innumerables ocasiones con diversos reconocimientos, de entre los cuales puede presumir de haber obtenido dos premios Óscar; uno por mejor actor de reparto en "Glory" 1989, y el segundo como mejor actor principal por su papel en "Día de entrenamiento" (2001).

Esta semana llegará a los cines "Gladiador 2", filme en donde el actor tendrá un importante rol que será clave para la construcción de la historia, razón por la que recientemente concedió una entrevista para el programa "Today" con el fin de promocionar la cinta, en donde además dio detalles exclusivos sobre los que podrían ser sus últimos proyectos, ya que dio a conocer su intención por retirarse del mundo de la actuación.

Según expresó, aún no tiene del todo claro en cuántas películas más participará antes de su retiro, aunque eso sí, habló sobre cuáles serán sus siguientes trabajos, no solo para la gran pantalla, si no también, para el teatro, pues comentó que tiene planeado participar en la obra de Broadway "Otelo" del dramaturgo William Shakespeare, en la cual compartirá el escenario junto a Jake Gyllenhaal, siendo la segunda vez que interpreta al personaje desde que tenía 22 años.

Estás serán algunas de las últimas películas de Denzel Washington antes de su retiro

Sobre sus próximos proyectos en el cine, comentó que interpretará a Hannibal en lo que parece ser una nueva cinta, además de que participará en otro proyecto con el reconocido actor Steve McQueen sobre el cual no reveló mayores detalles.

Sin embargo, la mayor sorpresa la reveló cuando declaró que tendría un papel en "Black Panther 3", la tercera parte de la saga de películas de superhéroes del universo cinematográfico de Marvel, cintas que tienen un significado especial debido a la participación del fallecido actor Chadwick Boseman.

“Ryan Coogler está escribiendo un papel para mí en el próximo Black Panther”, así reveló Denzel Washington su presencia en "Black Panther 3".

Hasta el momento se desconoce qué rol podría tener Denzel Washington en la película, sin embargo, se espera que poco a poco se vayan revelando más detalles pues aún es muy pronto ya que el filme se estrenará en el lejano 2026.

Chadwick Boseman es recordado por su participación en Black Panther

Foto: Instagram/chadwickboseman/ Marvel

Sigue leyendo:

Love of Lesbian sorprenden a sus fans tras anunciar la cancelación de sus próximos conciertos en México

Muere a los 39 años el actor de k-dramas, Song Jae-rim, junto a su cuerpo fue hallada una carta