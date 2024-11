Muere a los 39 años el actor de k-dramas, Song Jae-rim, junto a su cuerpo fue hallada una carta

La mañana de este martes 12 de noviembre el mundo del entretenimiento y la actuación se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento del actor, Song Jae-rim, de 39 años. La noticia fue anunciada por la policía de Seongdong en Corea del Sur y hasta el momento no han revelado las causas de su inesperado fallecimiento.

Un portavoz de la policía informó que hasta el momento siguen realizando las investigaciones para determinar las causas de la muerte del actor de kdramas, sin embargo lo poco que se sabe del caso es que no han "indicios" de que se haya tratado de un delito. Los reportes indican que junto al cuerpo de Song Jae-rim fue hallada una carta.

Muere Song Jae-rim

Durante los primeros minutos de este día la policía de Seongdong en Corea del Sur reportó la muerte del joven actor y modelo de 39 años de edad, Song Jae-rim. Los fans inmediatamente externaron su preocupación, enviando sus condolencias a los familiares y amigos del joven.

Desde muy temprana edad Song Jae-rim demostró su pasión por la actuación y el modelaje. Gran parte de su fama la obtuvo en 2012 cuando participó como uno de los protagonistas de la serie "The Moon Embracing the Sun". A partir de ese momento su carrera creció de manera importante.

El actor murió a los 39 años. Foto: Instagram/@

doramas.euamomuito

Además de su faceta como actor, Song Jae-rim también tuvo un destacado paso por el modelaje, colaborando con los mejores diseñadores de moda de Seúl. El joven fue portada de las revistas de moda "Vogue Girl Korea", "GQ Korea" y "Marie Claire Korea".

Algunos de los trabajos que también realizó Song Jae-rim destacan los que hizo en "Our Gab-Soon", "Clean with Passion for Now", "I Wanna Hear Your Song". Su último proyecto se estrenó en 2024 donde participó en "Queen Woo". Todos sus trabajos lo llevaron a ser considerado uno de los grandes colaboradores de los kdramas.

¿De qué murió Song Jae-rim?

La mañana de este martes 12 de noviembre se informó la muerte del actor y modelo, Song Jae-rim. El joven de 39 años fue hallado sin vida al interior de su departamento. El hallazgo lo realizó la policía de Seongdong en Corea del Sur. Hasta el momento continúan las investigaciones.

Lo poco que se sabe sobre la inesperada noticia es que junto al cuerpo de Song Jae-rim fue hallada una carta, además, las autoridades aseguran que no hay "indicios" que revelen que dentro del departamento ocurrió un delito que pudo privar dela vida al joven.

Foto: Instagram/@almaland37

