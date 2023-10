Chris Evans confirma su boda con Alba Baptista y da detalles del romántico momento

En septiembre pasado surgieron los primeros rumores sobre la boda de Chris Evans con la actriz Alba Baptista, algo sobre el actor no dudó en hablar este fin de semana confirmando que llegaron el altar con dos románticas ceremonias. La estrella de Marvel abrió su corazón y mostró su anillo de casado, lo que de inmediato enloqueció a los presentes y sus fanáticos a través de redes sociales que lo felicitaron por el enlace matrimonial.

El actor que da vida al Capitán América en la cinta “Los Vengadores” estaba en la lista de los solteros más codiciados de Hollywood, hasta hace tan sólo unas semanas cuando Page Six reveló que la pareja llegó al altar con una íntima ceremonia en la lujosa residencia que Evans tiene en Boston, Massachusetts. Esto lo confirmaría la presencia de otras estrellas del cine como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner en la misma ciudad debido a que estuvieron entre los invitados a la boda.

Chris Evans confirma su boda con Alba Baptista. Foto: IG @alba.baptista

Chris Evans confirma su boda con Alba Baptista

“En una nota más personal, me casé”, es la frase con la que Chris Evans sorprendió a sus fans durante su participación en la Comic Con de Nueva York este fin de semana. El actor se dejó ver con su anillo de casado en un look casual en jeans y chamarra deportiva con el que no dejó de derretir a sus fans que entre gritos y aplausos lo felicitaron por su matrimonio.

“¡Es demasiado planear una boda, es demasiado! (…) Para aquellos de ustedes que estén casados, esto te toma muchísima energía, pero ahora que finalmente terminamos con todo esto, por fin estamos disfrutando de la vida, preparándonos para el otoño, mi estación favorita del año; sí, de verdad, es la mejor época del año. Así que ahora, simplemente nos estamos relajando, disfrutando de la vida y reflexionando”, dijo el actor.

Chris Evans se deja ver con su anillo de casado. Foto: AFP

Evans detalló que realizaron dos ceremonias, la primera de ella en la costa este de Estados Unidos y una más en Portugal, de donde es originaria la actriz. Aunque la pareja se ha mostrado más feliz que nunca, los comentarios negativos no se han hecho esperar en redes sociales debido a la diferencia de edad, pues el actor tiene 42 años y ella 26, algo que han dejado de lado dejándose ver más enamorados que nunca.

